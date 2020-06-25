В США вынесли новое обвинительное заключение в отношении Ассанжа

ТАСС, 25 июня. Министерство юстиции США сообщило в среду вынесении нового обвинительного заключения в отношении основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

"Новое обвинительное заключение не содержит дополнительных обвинений к предыдущему обвинительному заключению из 18 пунктов, предъявленному Ассанжу в мае 2019 года. Однако оно [новое обвинение] расширяет масштаб сговора, существовавшего вокруг предполагаемых взломов компьютеров, в которых ранее обвинялся Ассанж", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте американского ведомства. Отмечается, что речь, в частности, идет о связях Ассанжа с хакерской группой Anonymous.