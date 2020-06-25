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Дело Ассанжа и WikiLeaks

В США вынесли новое обвинительное заключение в отношении Ассанжа

В новом обвинении затрагиваются связи основателя WikiLeaks с хакерской группой Anonymous
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж AP Photo/Matt Dunham, архив
Описание
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж
© AP Photo/Matt Dunham, архив

ТАСС, 25 июня. Министерство юстиции США сообщило в среду вынесении нового обвинительного заключения в отношении основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

"Новое обвинительное заключение не содержит дополнительных обвинений к предыдущему обвинительному заключению из 18 пунктов, предъявленному Ассанжу в мае 2019 года. Однако оно [новое обвинение] расширяет масштаб сговора, существовавшего вокруг предполагаемых взломов компьютеров, в которых ранее обвинялся Ассанж", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте американского ведомства. Отмечается, что речь, в частности, идет о связях Ассанжа с хакерской группой Anonymous.

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СШАДело Ассанжа и WikiLeaksАссанж, Джулиан
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