Мадуро заявил, что готов провести референдум о своей отставке

БОГОТА, 25 июня. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что готов в 2022 году провести референдум о досрочном прекращении своих полномочий, если сторонники этой идеи соберут достаточное число подписей. Его выступление транслировалось по государственному телевидению.

"10 января 2022 года можно будет начать сбор подписей за проведение референдума о прекращении полномочий президента [Венесуэлы Николаса] Мадуро. Желающие смогут выйти на улицы для сбора подписей", - сказал Мадуро. Он вступил в должность 10 января 2019 года. Срок его полномочий истекает 10 января 2025 года.

Венесуэльский лидер напомнил, что в текущем году пройдут выборы в Национальную ассамблею (однопалатный парламент, контролируемый оппозицией), а в 2021 году - муниципальные выборы. "В Венесуэле независимый народ через голосование решает, кого ставить [на государственные посты], а кого убирать", - подчеркнул Мадуро.

Согласно венесуэльской конституции, по истечении половины срока, на который был избран государственный деятель, может быть проведен референдум о досрочном прекращении его полномочий.