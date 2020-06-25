Главу ФБР не беспокоит разбирательство вокруг правомочности слежки за штабом Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 25 июня. /ТАСС/. Директор Федерального бюро расследований США Кристофер Рей считает, что у него сложились профессиональные отношения с президентом Дональдом Трампом, и не беспокоится по поводу вызова в Конгресс для дачи показаний по теме расследования ФБР приписываемых связей избирательного штаба нынешнего американского лидера с Россией. Об этом Рей сообщил в среду в эфире телеканала Fox News .

Глава ФБР признался, что до сих пор ему не доводилось встречаться тет-а-тет с нынешним главой Белого дома. "Я считаю, что у меня сложились такие профессиональные отношения с президентом, какие, как я полагаю, должны устанавливаться между каждым президентом США и директором ФБР", - сказал он.

Рей отрицательно ответил на вопрос, тревожит ли его предстоящая дача показаний в юридическом комитете Сената Конгресса США на слушаниях, посвященных расследованию приписываемых избирательному штабу Трампа связей с Россией. "Я часто даю показания в Конгрессе в этой роли. Кажется, что это стало уже рутиной", - ответил глава ФБР. Он, однако, не подтвердил однозначно, что лично явится на эти слушания.

Контролируемый республиканцами юридический комитет Сената 11 июня большинством голосов поддержал наделение председателя Линдси Грэма (республиканец от штата Южная Каролина) полномочиями, чтобы выписать повестки для более 50 человек. В их числе бывший директор ФБР Джеймс Коми, его преемник Кристофер Рей, бывший советник Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс, а также экс-глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Бреннан. Это решение позволяет Грэму вызывать любого из них, не запрашивая предварительно одобрения остальных членов комитета в каждом конкретном случае.

4 июня аналогичные полномочия предоставил сенатский комитет по внутренней безопасности и правительственным делам своему председателю Рону Джонсону (республиканец от штата Висконсин).

"Ураган перекрестного огня"

На позапрошлой неделе в юридическом комитете прошли слушания с участием бывшего первого заместителя министра юстиции США Рода Розенстайна. Они стали первыми в серии заседаний, посвященных вопросу о том, как велось начатое в 2016 году расследование ФБР, получившее кодовое название Crossfire Hurricane, что можно перевести как "ураган перекрестного огня". Об их проведении Грэм объявил в середине мая, отметив, что слушания будут касаться также вопросов о снятии Министерством юстиции США обвинений в отношении бывшего помощника Трампа по нацбезопасности Майкла Флинна, получении ФБР санкции на слежку за бывшим советником предвыборного штаба Трампа Картером Пейджем.

Кроме того, будет затронут вопрос о том, следовало ли назначать бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера для проведения расследования позднее опровергнутого сговора между властями РФ и республиканцем Трампом. По итогам слушаний комитет к октябрю 2020 года намерен опубликовать доклад на эту тему.