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Пандемия коронавируса нового типа

В Марокко вступили в силу новые ослабления ограничительных мер, введенных из-за пандемии

Возобновляется коммерческая деятельность во всех торговых комплексах

РАБАТ, 25 июня. /ТАСС/. Власти Марокко ослабили целый ряд ограничительных мер, введенных в королевстве в середине марта текущего года для противодействия распространению коронавируса нового типа. Новый пакет распоряжений, ослабляющих ограничения, вступил в силу в ночь на четверг. Соответствующие коммюнике ранее опубликовали МВД, Минздрав и министерство промышленности, инвестиций, торговли и цифровой экономики.

Ослабление режима ограничительных мер предпринято с учетом необходимости "установить равновесие между развитием эпидемиологической ситуации в королевстве и требованиями постепенного возвращения к нормальной жизни и возрождения национальной экономики".

Согласно решению властей королевства, с четверга кафе и ресторанам разрешено предоставлять свои услуги на месте, но при использовании только 50% посадочных мест. Заведения обязаны регулярно дезинфицировать столы, посадочные места и стекла, а клиенты должны садиться на безопасном расстоянии друг от друга.

Также возобновляется коммерческая деятельность во всех торговых комплексах, работа центров художественных ремесел. Открываются общественные парки и сады. Вновь разрешено занятие индивидуальными видами спорта (например, бег, ходьба, велоспорт). После более чем трехмесячного перерыва смогут принять клиентов парикмахерские и салоны, спортивные залы и хаммамы, но при использовании лишь 50% от общей вместимости пространства.

Кроме того, с четверга возобновляется деятельность, связанная с производством аудиовизуальной и кинематографической продукции. Восстанавливается автомобильное и железнодорожное сообщение между городами, а также внутреннее авиасообщение.

Власти отмечают, что снятие ограничений должно сопровождаться "тщательным исполнением профилактических мер, включая ношение защитной маски, соблюдение социальной дистанции и правил гигиены". Вместе с тем, согласно решению правительства, на всей территории Марокко пока останутся закрытыми музеи, кинотеатры, театры, общественные бассейны и свыше 50 тыс. мечетей. Запрещены собрания, свадьбы и церемонии похорон.

Правила для двух зон

Отдельно власти прописали правила для зоны №1 (территории страны, где число заразившихся равно нулю или сведено к минимуму) и зоны №2 (территории страны, где пока сохраняются очаги инфекции).

Для зоны №1, в которую с четверга переведены Рабат, Касабланка и ряд других городов, вводят возможность для поездок между регионами без специального разрешения, но при предъявлении национального электронного удостоверения личности. Открываются пляжи с обязательным соблюдением социальной дистанции. Возобновляется внутренний туризм, снова могут работать объекты туристического сектора, но при использовании только 50% от общей вместимости пространства.

Наиболее строгие меры сохранятся в зоне №2, в которой теперь остались лишь четыре провинции - Танжер-Асила, Лараш, Кенитра и Марракеш. Их жителям для поездок в провинции зоны №1 необходимо иметь при себе специальное разрешение с места работы или от властей.

Ранее в правительстве особо подчеркнули, что "в случае новых вспышек заражения будут приняты все необходимые меры для сдерживания и смягчения негативных последствий пандемии".

По данным Минздрава, число заразившихся коронавирусом в Марокко превысило 10 тыс. Со 2 марта, когда в королевстве был зафиксирован первый случай заражения, от последствий коронавируса умерли более 200 человек, выздоровели свыше 8,4 тыс. Наибольшее число инфицированных зарегистрировано в регионах Касабланка - Сеттат, Марракеш - Сафи, Рабат - Сале - Кенитра, Танжер - Тетуан - Эль-Хосейма, Фес - Мекнес.

Теги
МароккоПандемия коронавируса нового типа
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