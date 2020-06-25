Глава ФБР назвал внутренний экстремизм одной из основных угроз безопасности США

НЬЮ-ЙОРК, 25 июня. /ТАСС/. Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рей считает, что серьезную опасность для внутренней безопасности Соединенных Штатов представляют так называемые внутренние экстремисты, радикализация которых проходит в интернете. Соответствующее заявление он сделал в среду в интервью телеканалу Fox News.

В свете того, что наибольшую угрозу безопасности США "долгое время представлял терроризм со стороны радикальных исламистов", ведущий задал директору ФБР вопрос о том, что, по его мнению, представляет наибольшую опасность сейчас. "Наибольшую террористическую угрозу здесь, на территории США, в нашей стране, представляет то, что мы называем доморощенным насильственным экстремизмом", - указал Рей. По его словам, речь идет об экстремистах, которые чаще действуют в одиночку, не придерживаются единой идеологии и не тратят много времени на подготовку атаки.

"Обычно они проходят процесс радикализации в интернете и наносят удары в наименее защищенных местах - школах, торговых центрах. Они выбирают самые простые мишени и пользуются оружием, которое легко достать", - указал директор ФБР. По его словам, "отследить таких террористов и предотвратить их атаки намного сложнее".