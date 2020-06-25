{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация на Корейском полуострове

В Южной Корее приветствовали отказ КНДР от планов дальнейшей эскалации напряженности

Ранее стало известно, что лидер КНДР Ким Чен Ын отложил реализацию плана по осуществлению военных действий, направленных против Республики Корея

СЕУЛ, 25 июня. /ТАСС/. Республика Корея приветствует решение лидера КНДР Ким Чен Ына отложить план применения военных действий в отношении Южной Кореи. Об этом заявил в четверг журналистам в Сеуле представитель южнокорейского министерства объединения.

На эту тему
КНДР взрывает символ дружбы с Южной Кореей. Что происходит?

"Шаги Севера по приостановке своих планов в нынешний критический момент являются позитивным сигналом. Надеемся, что две Кореи смогут улучшить взаимные отношения и обсудить все проблемы в ходе диалога", - отметил чиновник.

В среду Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что Ким Чен Ын отложил реализацию плана по осуществлению военных действий, направленных против Республики Корея. Соответствующее решение он принял на предварительном заседании 5-й сессии Центральной военной комиссии (ЦВК) Трудовой партии Кореи (ТПК) 7-го созыва, прошедшем в формате видеоконференции. Вскоре после этого КНДР демонтировала установленные несколькими днями ранее громкоговорители на границе с Южной Кореей.

На прошлой неделе КНДР взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне, заявив, что это ответная мера на распространение пропагандистских листовок южнокорейскими неправительственными организациями. Затем Пхеньян в очередной раз повысил уровень напряженности, фактически отказавшись от выполнения межкорейского соглашения в военной сфере в приграничных районах. В частности, Генштаб КНДР объявил о планах направить войска в район Кымгансана и Кэсона, восстановить свернутые ранее по договоренности с Сеулом посты охраны в наиболее опасных районах демилитаризованной зоны, а также возобновить все виды военных учений вблизи границы с Югом.

Позднее ЦТАК информировало, что власти КНДР начали кампанию по печати 12 млн пропагандистских листовок, которые впоследствии будут распространены в Республике Корея в свете ухудшения отношений двух стран.

Теги
КНДРСитуация на Корейском полуостровеРеспублика Корея
Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
CNN: большинство протестующих покинули "автономную зону" Сиэтла
Как отмечается в заявлении "комитета солидарности", акция протеста завершена
Читать полностью