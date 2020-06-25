Немецкая газета опубликовала статью Путина о Второй мировой войне

В предисловии к публикации издание отметило, что выпускает сокращенную редакцией версию. Также газета разместила вместе со статьей фотографию, на которой запечатлены Герман Геринг, Невилл Чемберлен, Бенито Муссолини, Адольф Гитлер и Эдуар Даладье во время подписания Мюнхенского соглашения 1938 года о разделе Чехословакии. "Именно Мюнхенский сговор послужил тем спусковым крючком, после которого большая война в Европе стала неизбежной", - приводится под фото цитата из статьи Путина.

Статья "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим" 18 июня была опубликована в журнале National Interest на английском языке, а 19 июня - на сайте Кремля и в "Российской газете" на русском. В ней президент РФ не только привел многочисленные исторические факты, но и поделился воспоминаниями своей семьи о войне. Часть публикации он посвятил урокам войны и вопросам международного сотрудничества.

Полный текст статьи на немецком языке опубликован на сайте посольства России в Германии.