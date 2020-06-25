Япония выразила Китаю протест из-за присвоения названий участку дна у островов Сенкаку

ТОКИО, 25 июня. /ТАСС/. Правительство Японии заявило протест властям Китая в связи с присвоением Пекином названий в 50 местах участку морского дна у островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, которые КНР считает своими незаконно оккупированными территориями. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

"Острова Сенкаку как исторически, так и в соответствии с международным правом являются нашей территорией, и присвоение названий [Китаем] участку морского дна в их районе этого не изменит", - сказал он. Суга также подчеркнул, что Япония в связи с произошедшим "выразила китайской стороне по дипломатическим каналам суровый протест".

22 июня агентство Kyodo со ссылкой на японское управление безопасности на море сообщило, что сторожевые корабли КНР рекордно долго находятся в районе островов Сенкаку. По информации управления, китайские сторожевики присутствуют там на протяжении 70 дней.

Необитаемая гряда Сенкаку вместе с островом Тайвань была присоединена к Японии в 1895 году после ее победы в войне с имперским Китаем. После поражения во Второй мировой войне Токио отказался от прав на Тайвань. Пекин требует, чтобы он так же поступил и в отношении Сенкаку. Однако правительство Японии утверждает, что острова были присоединены не в результате войны, а на законных основаниях, поскольку в конце XIX века были необитаемыми и никому не принадлежали. Долгое время эти острова находились в частном владении у состоятельной японской семьи. Однако в сентябре 2012 года Токио их выкупил и национализировал, что вызвало резкие протесты в Пекине. Китайские сторожевики с тех пор постоянно демонстрируют флаг КНР у островов, что несколько раз приводило к опасным инцидентам с японскими патрульными кораблями.