Очередные президентские выборы в Польше. Новая старая борьба в условиях пандемии

Судя по результатам последних опросов общественного мнения, второго тура не избежать. За Дуду 28 июня планируют в среднем голосовать около 40% избирателей, а за Тшасковского - порядка 29%. По всей видимости, именно они и продолжат борьбу за президентское кресло во втором туре.

Согласно польским законам, если 28 июня никто из кандидатов не наберет более 50% голосов, через две недели пройдет второй тур выборов, в котором примут участие два кандидата, набравшие большинство голосов в первом туре.

Провалом выборов 10 мая и назначением новой даты волеизъявления воспользовалась "Гражданская платформа". Изначально партия выдвигала на пост президента бывшего спикера Сейма Малгожату Кидаву-Блоньскую, которая за время своей избирательной кампании значительно утратила позиции, опустившись в опросах общественного мнения до третьего-четвертого места. Пользуясь заминкой с выборами, всего за несколько недель до голосования партия поменяла кандидата, выдвинув мэра Тшасковского, и не прогадала. Рейтинги сразу же пошли вверх, и очень скоро он уверенно закрепился на второй строчке всех соцопросов.

В результате острого политического противостояния и упущенного времени организовать голосование в установленный срок не удалось. Спикер Сейма (нижней палаты парламента) назначила новые выборы, а парламентарии приняли компромиссный закон о проведении голосования по смешанному принципу: классическим способом, то есть с организацией избирательных участков, и по почте - для находящихся на карантине и всех желающих после подачи соответствующей заявки.

Президентские выборы должны были пройти в Польше еще 10 мая. Тогда, в разгар пандемии, власти пытались принять закон о проведении в масштабах всей страны дистанционного голосования при помощи почты. Сомнения в правильности принятия таких решений за несколько недель до выборов выразили не только опасающаяся фальсификаций оппозиция и международные организации, но даже члены правящей в Польше коалиции, оказавшейся из-за этого под угрозой распада.

Среди других заметных кандидатов - журналист Шимон Холовня, лидер Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш, представитель партии "Конфедерация" Кшиштоф Босак и кандидат левых сил Роберт Бедронь. Они регулярно появляются в СМИ, встречаются с жителями республики и фигурируют в опросах общественного мнения, получая в них не более 10% голосов. Другие претенденты на президентское кресло - Марек Якубяк, Павел Танайно, Вальдемар Витковский, Станислав Жултек, Мирослав Петровский - не пользуются широкой поддержкой избирателей.

Всего за президентское кресло в Польше в этот раз борются 11 кандидатов. На переизбрание рассчитывает действующий польский лидер Анджей Дуда, которого поддерживает правящая партия "Закон и справедливость" (ЗиС) Ярослава Качиньского. А главный конкурент президента - кандидат от крупнейшей польской оппозиционной партии "Гражданская платформа" (ГП), мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

В последние несколько недель после снятия властями страны большинства введенных для противодействия распространению коронавируса ограничений ситуация наладилась. Избирательная кампания набрала темп и даже в чем-то ускорилась на волне желания кандидатов наверстать упущенное время.

Очередные президентские выборы пройдут в Польше в ближайшее воскресенье, 28 июня. Избирательная кампания в этом году в республике была необычной, так как большая ее часть пришлась на период пандемии заболевания, вызванного коронавирусом нового типа. В марте кандидатам пришлось прекратить встречи с избирателями, заморозив, по сути, всю агитационную деятельность.

Польский политолог и историк, профессор Университета кардинала Стефана Вышиньского Антоний Дудек в беседе с корреспондентом ТАСС пояснил, что нынешняя избирательная кампания - очередное проявление борьбы между двумя основными лагерями власти в Польше, между двумя главными партиями, которые на протяжении 15 лет сменяют друг друга у власти, - "Гражданской платформой" и "Законом и справедливостью". "Польские избиратели в своих предпочтениях достаточно стабильны. Очевидное большинство из них поддерживает либо кандидата ЗиС Дуду, либо кандидата ГП Тшасковского. Остальные кандидаты особой роли не играют. Так было и пять лет назад, и 10 лет назад", - отметил он.

"В этом смысле эти выборы не представляют собой что-то новое. По сути, это очередной выбор между кандидатами двух главных партий. А в определенном смысле эти выборы - плебисцит не столько популярности президента Дуды, сколько политического объединения, из которого он вырос. Это не только выборы, оценивающие самого президента, но и оценивающие все правление ЗиС, которое продолжается уже пятый год", - подчеркнул политолог.

На переправе

Текущая избирательная кампания в Польше была по большей части ориентирована на внутренние вопросы. Кандидаты спорили из-за пенсионного возраста, прав ЛГБТ-сообщества, обещали сохранять и даже расширять льготы и социальные выплаты, рассказывали о планах поддержания экономики в условиях вызванного последствиями пандемии кризиса, указывали на провалы и промахи конкурентов.

На данный момент в Польше сложилась очень комфортная для власти ситуация, когда располагающая большинством голосов в парламенте партия Качиньского может принимать любые законы, отправляя их на подпись своего президента, а потом и на реализацию своим правительством.

Лагерь Дуды убеждает избирателей в том, что такая стабильность необходима стране в сложный период пандемии и вызванных этой ситуацией трудностей в экономике. Кто-то называет смену главы государства в таких условиях серьезной угрозой, кто-то убеждает, что это грозит полякам хаосом во всех сферах жизни.

Оппозиция обвиняет Дуду в послушном следовании указаниям, исходящим от партии Качиньского, считает его несамостоятельным президентом. Лагерь же власти, подчинивший себе президентскую администрацию, они критикуют за разделение общества на лучших и худших, пропаганду с использованием общественных СМИ, недальновидные и несвоевременные масштабные инвестиции.

Внешняя политика

Во внешней же политике более или менее заметными долгое время оставались только обвинения Тшасковского в том, что лагерь Дуды ведет политику спора с Брюсселем, что может отразиться на получении средств из европейских фондов. Другие серьезные внешнеполитические темы не поднимались.

Несмотря на то что у действующего президента гораздо больше, чем у конкурентов, возможностей показать себя в сфере внешней политики, Дуда практически не использовал их до самого последнего момента. Но за несколько дней до выборов он решил посетить США и встретиться с президентом этой страны Дональдом Трампом. На итоговой пресс-конференции лидеры сообщили о достигнутых договоренностях по сотрудничеству в области энергетики и обороны, но при этом никакой конкретики не прозвучало.

Между тем в ЗиС возлагают огромные надежды на этот визит в Вашингтон и на положительное восприятие электоратом того факта, что Дуда стал первым гостем Белого дома после отмены ряда ограничительных мер, вызванных пандемией. По мнению сторонников президента, это может быть фактором, который сыграет в пользу Дуды и, возможно, позволит ему даже одержать победу еще в первом туре. Однако многие эксперты настроены скептически и в полезности этого хода сомневаются. Кто-то критикует главу государства за то, что он покинул страну за несколько дней до голосования по первому зову Трампа, политическое будущее которого нестабильно, кому-то же не по душе финансовые и геополитические последствия этих переговоров.

"В Польше вопросы, связанные с внешней политикой, до сих пор не были фактором, который обуславливал бы итог выборов. Они играли свою роль, но никогда не были решающими. До настоящего времени решающими были вопросы, связанные с внутренней политикой. Поэтому я не разделяю оптимизма штаба Дуды о том, что это будет переломным моментом", - отметил профессор Дудек.

В свою очередь профессор Гжегож Колодко из Академии Леона Козминьского, являющийся экс-вице-премьером и бывшим министром финансов Польши, подчеркивает, что "только один из кандидатов на высший пост в стране явно выступает против нерациональных военных расходов и введения иностранной армии на родную землю". "Остальные не понимают сути проблемы или просто боятся? Крысы не могут быть государственными мужами", - указал он, выразив мнение, что действующий в интересах Польши президент в условиях наступившего из-за пандемии кризиса должен предложить всем мировым лидерам перенаправить выделяемые на оборону средства на цели развития и поддержки общества.

В целом же в Польше не наблюдаются большие противоречия среди кандидатов на пост президента в области положения страны в мире. Большинство из них, за редким исключением, уверены, что республика должна быть активным членом ЕС и НАТО.

Тема России

Тема отношений с Россией в завершающейся в Польше президентской кампании не была в числе ведущих. В своих выступлениях Дуда упоминал о решениях, направленных на повышение независимости республики от РФ, что, по его мнению, является большой заслугой действующей польской власти.

"Сегодня мы действительно становимся независимыми от России. Скоро эта независимость станет полной. Когда мы реализуем [газопровод] Baltic Pipe и будем иметь свободу выбора, у кого покупать газ - у России или других поставщиков, тогда мы будем полностью независимы. Когда мы закончим канал через Вислинскую (Балтийскую) косу и не должны будем спрашивать россиян, можно ли войти из Балтийского моря в воды залива, тогда будет настоящий выбор и настоящая независимость от России", - сказал польский президент в ходе одного из предвыборных выступлений.

"Запугивание Россией было постоянным элементом избирательных кампаний в Польше на протяжении многих лет, а особенно после 2014 года, но в нынешней кампании этого, на мой взгляд, было намного меньше. Ранее российских тем было больше. В этой кампании это не играет значительной роли", - указал профессор Дудек, добавив, что кризис, связанный с пандемией, отодвинул на второй план многие прежде стабильно актуальные темы.

Ирина Полина