Глава МИД Венесуэлы назвал Россию "главным поборником мира"

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что Россия как правопреемница Советского Союза, победившего фашизм и нацизм, остается основной силой, выступающей за мир и уважение принципов международного права.

"75 лет назад Советский Союз, а точнее, его главная сила - советские люди, - добился мира ради всего человечества. Они одержали победу на фашизмом и нацизмом, и какой ценой? 27 млн человек отдали жизни в борьбе за свободу всего мира. И вот сегодня, 75 лет спустя, Россия по-прежнему главный поборник мира во всем мире. В ООН и на мировой геополитической арене Россия остается основной силой, ратующей за мир, стабильность и уважение принципов международного права", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

"Я был тронут, увидев живых ветеранов войны в парадной форме, грудь в орденах. Они живое напоминание о важности уроков Великой Отечественной войны", - добавил Арреаса.

Глава МИД Венесуэлы прибыл в Москву на парад Победы, прошедший 24 июня.