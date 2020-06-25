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Лукашенко намерен обсудить с Путиным вмешательство извне в выборы в Белоруссии

МИНСК, 25 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что намерен в ближайшее время при встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным обсудить ситуацию с внешним вмешательством в белорусские президентские выборы.

Глава государства, сообщает агентство БелТА, в ходе принятия в четверг кадровых решений, обратил внимание, что оппоненты власти требуют честных и порядочных выборов, однако сами ведут себя нечестно. Лукашенко также отметил, что "за ними кукловоды стоят".

"Они [кукловоды] и с одной, и с другой стороны. И в Польше живут, и из России подкидывают. Мы об этом с президентом Путиным поговорим в ближайшее время при встрече, но эта ситуация очень сложная. Применяются самые современные фальшивые технологии, идет вмешательство из-за рубежа в наши выборы, внутренние дела", - заявил Лукашенко. 

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