Reuters: Китай возводит новый военный лагерь на спорном участке границы с Индией

ТАСС, 25 июня. Китайские военнослужащие возводят новый укрепленный лагерь на линии фактического контроля в Ладакхе - в районе, где в этом месяце произошли столкновения с индийскими солдатами. Об этом в четверг сообщает агентство Reuters.

В качестве доказательства агентство ссылается на спутниковые снимки американской компании Maxar Technologies. Фотографии, как утверждается, были сделаны в понедельник, на них запечатлена долина реки Галван, где 15-16 июня произошли столкновения между военными Индии и Китая. На них видно, что на контролируемой китайской армией территории появились палатки и возводится укрепленный лагерь, отмечает Рейтер. На снимках, сделанных за неделю до этого, этих сооружений нет.

Нью-Дели утверждает, будто строительные работы ведутся на территории Индии - с индийской стороны от линии фактического контроля. Пекин, напротив, считает весь этот район своим.

Аналогичную информацию об активности Народно-освободительной армии Китая в Ладакхе приводят индийские газеты. Так, по данным издания The Times of India, китайские военнослужащие возводят лагерь с огневыми позициями для пулеметов в месте, где ранее находился уничтоженный индийцами китайский наблюдательный пункт.

Индийская армия за прошедший месяц также предприняла усилия для укрепления своих позиций в Ладакхе.

В ночь с 15 на 16 июня в союзной территории Ладакх в районе реки Галван произошли столкновения между индийскими и китайскими военными. По данным Нью-Дели, не менее 20 военнослужащих Индии погибли, 76 получили ранения в ходе конфликта. Согласно индийским данным, в столкновениях были убиты и ранены около 45 китайских солдат.