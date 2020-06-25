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Голосование по поправкам в конституцию

ЕК: поправка о приоритете конституции над международным правом нарушает обязательства РФ

В Еврокомиссии сослались на оценку Венецианской комиссии

БРЮССЕЛЬ, 25 июня. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) считает, что поправка о приоритете Конституции России над международным правом нарушает обязательства РФ. С соответствующим заявлением выступил в четверг на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

"Есть разные поправки <...> Одна из них нам особенно интересна. Речь идет о поправке, которая ставит Конституцию России над международным правом и решениями международных судов. Эта поправка, по оценке Венецианской комиссии, не соответствует международным обязательствам РФ", - сказал он.

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РоссияГолосование по поправкам в конституцию
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