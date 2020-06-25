Президент Казахстана сменил заразившегося коронавирусом главу Минздрава

НУР-СУЛТАН, 25 июня. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал в четверг указ о назначении на должность министра здравоохранения Алексея Цоя. Ранее пост главы ведомства занимал Елжан Биртанов, который в настоящее время проходит лечение от коронавируса.

"Назначить Цоя Алексея Владимировича министром здравоохранения Республики Казахстан", - говорится в указе президента, опубликованном его пресс-службой.

Как сообщила позже пресс-служба правительства, Биртанов освобожден в тот же день от занимаемой должности согласно поданному заявлению по состоянию здоровья. "В своем прошении об отставке Елжан Биртанов отметил, что в связи с его болезнью и требующимся дополнительным лечением полноценное руководство отраслью здравоохранения, особенно в условиях осложнения эпидемиологической обстановки, представляется затруднительным. Он подчеркнул, что на посту министра здравоохранения требуется каждодневная системная работа, постоянный жесткий контроль и оперативное руководство всеми структурами министерства", - говорится в сообщении. 14 июня Биртанов сообщал, что заразился коронавирусом и госпитализирован.

22 июня 43-летний Алексей Цой был назначен первым вице-министром здравоохранения, его представил коллективу Минздрава премьер-министр Казахстана Аскар Мамин. Ранее Цой занимал должности руководителя Медицинского центра управления делами президента, вице-министра здравоохранения республики.

Режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса продлился в Казахстане с 16 марта по 11 мая, однако карантинные меры в различных регионах республики по-прежнему сохраняются. В последнее время на фоне ухудшения эпидемической ситуации власти ввели ряд дополнительных ограничений.