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Суд по делу об убийстве Андрея Карлова

Суд Турции назначил следующее заседание по делу Карлова на 4 сентября

Суд также отклонил ходатайства обвиняемых по делу об освобождении до вынесения окончательного приговора

ТАСС, 25 июня. Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям назначил следующее слушание по делу об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова на 4 сентября. Об этом сообщает в четверг Anadolu.

Суд отклонил ходатайства обвиняемых по делу об освобождении до вынесения окончательного приговора. После заслушивания адвокатов нескольких подсудимых было принято решение сохранить для обвиняемых меру пресечения: они продолжат находиться под стражей до вынесения окончательного приговора.

В ходе заседания, состоявшегося 5 марта, прокуратура потребовала приговорить восьмерых подсудимых к пожизненным срокам, а также пятерых других к 15 годам тюрьмы за причастность к "террористической группировке фетхуллахистов" (ФЕТО).

Первое заседание по делу об убийстве Карлова прошло в турецкой столице 8 января 2018 года. Прокуратура Анкары в ноябре 2018 года направила в суд обвинительное заключение. По этому делу проходят 25 подозреваемых, среди которых числится главарь ФЕТО Фетхуллах Гюлен. Бывший госслужащий Шахин Согют в свою очередь, по версии следствия, якобы лично отдал распоряжение непосредственному исполнителю убить российского дипломата.

В числе предъявленных прокуратурой обвинений - нарушение конституционного порядка, членство в вооруженной террористической группировке, преднамеренное убийство с террористическими целями. Обвинение охарактеризовало произошедшее как "провокационную акцию, направленную на подрыв отношений Турции и России".

Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре, нападавший - полицейский Мевлют Мерт Алтынташ - был ликвидирован. В МИД РФ произошедшее квалифицировали как теракт, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма". Посмертно дипломату было присвоено звание Героя России.

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ТурцияКарлов, Андрей ГеннадьевичСуд по делу об убийстве Андрея Карлова
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