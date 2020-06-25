Суд Турции назначил следующее заседание по делу Карлова на 4 сентября

ТАСС, 25 июня. Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям назначил следующее слушание по делу об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова на 4 сентября. Об этом сообщает в четверг Anadolu.

Суд отклонил ходатайства обвиняемых по делу об освобождении до вынесения окончательного приговора. После заслушивания адвокатов нескольких подсудимых было принято решение сохранить для обвиняемых меру пресечения: они продолжат находиться под стражей до вынесения окончательного приговора.

В ходе заседания, состоявшегося 5 марта, прокуратура потребовала приговорить восьмерых подсудимых к пожизненным срокам, а также пятерых других к 15 годам тюрьмы за причастность к "террористической группировке фетхуллахистов" (ФЕТО).

Первое заседание по делу об убийстве Карлова прошло в турецкой столице 8 января 2018 года. Прокуратура Анкары в ноябре 2018 года направила в суд обвинительное заключение. По этому делу проходят 25 подозреваемых, среди которых числится главарь ФЕТО Фетхуллах Гюлен. Бывший госслужащий Шахин Согют в свою очередь, по версии следствия, якобы лично отдал распоряжение непосредственному исполнителю убить российского дипломата.

В числе предъявленных прокуратурой обвинений - нарушение конституционного порядка, членство в вооруженной террористической группировке, преднамеренное убийство с террористическими целями. Обвинение охарактеризовало произошедшее как "провокационную акцию, направленную на подрыв отношений Турции и России".

Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре, нападавший - полицейский Мевлют Мерт Алтынташ - был ликвидирован. В МИД РФ произошедшее квалифицировали как теракт, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма". Посмертно дипломату было присвоено звание Героя России.