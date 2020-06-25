Король Бахрейна поздравил Путина с 75-летием Победы

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Король Бахрейна шейх Хамад бен Иса Аль Халифа направил поздравительную телеграмму президенту России Владимиру Путину по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в четверг сообщили ТАСС в посольстве королевства в Москве.

"Его Величество Король Королевства Бахрейн Хамад бен Иса Аль Халифа направил поздравительное послание президенту дружественной Российской Федерации Владимиру Путину по случаю 75-й годовщины победы союзников во Второй мировой войне и победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, - указали в диппредставительстве. - В телеграмме Его Величество Король выразил свои наилучшие и искренние поздравления президенту России в связи с этим событием, пожелав дружественной России продолжительного прогресса и процветания под его мудрым руководством".

Король высоко оценил глубокие отношения между двумя дружественными странами и народами, добавили в посольстве.