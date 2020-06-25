Япония выразила недовольство геологическим исследованием России в Охотском море

ТОКИО, 25 июня. /ТАСС/. Правительство Японии сделало РФ представление в связи с геологическим исследованием в Охотском море, которое должно проводиться в том числе в водах рядом с южной частью Курильской гряды. Об этом сообщило в четверг агентство Kyodo.

По его сведениям, японская сторона еще 17 июня назвала подобное исследование неприемлемым, поскольку оно проходит в том числе на территории, которую Япония называет своей исключительной экономической зоной. Само исследование должно проводиться до 18 сентября.

В посольстве РФ в Токио подтвердили факт получения подобного обращения от Японии. "Получили сигнал от японской стороны, что, по информации Токио, маршрут следования российского исследовательского судна проходит через эксклюзивную экономическую зону Японии. О факте обращения доложено в Москву. Ведется уточнение реальной ситуации", - отметили в дипломатическом представительстве в ответ на запрос ТАСС.

"Что же касается южных Курил, то эти территории находятся под суверенитетом России на законных основаниях. Поэтому в этой части мы не усматриваем каких-либо проблем в связи с осуществляемой исследовательской деятельностью, о чем было также сказано японским партнерам", - добавили в посольстве.

Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут консультации о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для его заключения стал вопрос о принадлежности южной части Курил. В 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.