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Пандемия коронавируса нового типа

СМИ: Израиль продлил до 1 августа запрет на въезд иностранцев в страну

Ранее запрет на въезд в страну для иностранцев продлевался 10 июня до 1 июля

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 июня. /ТАСС/. Власти Израиля уведомили в четверг иностранные авиакомпании, что запрет на въезд в страну для иностранных граждан, введенный 18 марта для предупреждения распространения коронавируса, продлен до 1 августа 2020 года. Об этом сообщает газета Yedioth Ahronoth.

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В предыдущий раз запрет на въезд в страну для иностранцев продлевался 10 июня до 1 июля. В Израиле с середины мая власти начали отменять карантинные меры, введенные в марте для предотвращения распространения коронавируса. С 17 мая открылись школы, 20 мая - пляжи, 27 мая была разрешена работа бассейнов, ресторанов и кафе.

С конца мая из основных предписаний Минздрава в Израиле остаются в силе обязательное соблюдение дистанции два метра между людьми и ношение защитных медицинских масок вне дома. Отсутствие маски наказывается штрафом 500 шекелей (около 10 тыс. рублей).

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