Глава МИД Венесуэлы заявил, что Мадуро хочет как можно скорее посетить Россию

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро хочет посетить РФ, как только позволит обстановка, чтобы лично обсудить с российским президентом Владимиром Путиным вопросы сотрудничества двух стран. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса.

"Он хочет, как только позволит ситуация, приехать сюда и обсудить все вопросы, напрямую поговорить с господином Путиным", - сказал министр.

Арреаса отметил, что стратегический альянс России и Венесуэлы только продолжает развиваться и крепнуть, несмотря на сложности.

Он сказал, что на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, которая прошла 24 июня, в первую очередь обсуждался стратегический альянс стран. "Он включает в себя политическое, экономическое, торговое сотрудничество, сотрудничество в области энергетики, весь комплекс отношений. Даже в свете сложностей последних лет этот альянс продолжает развиваться, шириться и крепнуть", - сказал Арреаса.

"Мы знаем, что всегда можем положиться на Россию, на ее уважение к нормам международного права, на уважение к суверенитету Венесуэлы, на ее помощь в преодолении конкретных проблем. Благодаря этому развиваются не только наши двусторонние отношения. При поддержке России Венесуэле удается противостоять жестким санкциям и блокаде со стороны США, которым подвергается венесуэльский народ", - добавил глава МИД Венесуэлы.