Помпео призвал страны ЕС не допустить истечения оружейного эмбарго ООН против Ирана

БРЮССЕЛЬ, 25 июня. /ТАСС/. Страны ЕС должны поддержать США и не допустить, чтобы действие эмбарго ООН на поставки оружия в Иран истекло в конце этого года. С таким призывом выступил госсекретарь США Майк Помпео в четверг в Германском фонде Маршалла в Брюсселе.

"У нас с союзниками есть свои разногласия по Ирану, но для меня очевидно, что европейские страны не должны допустить истечения действия эмбарго на поставки оружия Ирану, чтобы его правительство смогло приобретать новейшие виды вооружений", - заявил он.