Суд отпустил под личное обязательство экс-министра инфраструктуры Украины

КИЕВ, 25 июня. /ТАСС/. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины избрал экс-министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, подозреваемому в незаконных действиях, из-за которых бюджет недополучил 30,4 млн гривен (около $1,1 млн), меру пресечения в виде личного обязательства. Об этом в четверг сообщила пресс-служба суда.

"Судья Высшего антикоррупционного суда избрал бывшему министру инфраструктуры Владимиру Омеляну меру пресечения в виде личного обязательства", - отмечается в сообщении.

Суд обязал экс-министра прибывать по первому требованию к следователю, прокурору и в суд, сообщать о смене места проживания, воздерживаться от общения со свидетелями, сдать загранпаспорт.

Мера пресечения действует до 19 августа. В случае несоблюдения ее могут ужесточить. Постановление суда обжалованию не подлежит.

Уголовное дело против Омеляна было открыто в связи с тем, что он в декабре 2017 года подписал приказ об уменьшении портовых сборов на 20%. При этом один из этих сборов - административный - является доходной частью государственного бюджета. Его размер регулируется решением парламента, а не министра.

По данным Госаудитслужбы и судебной экспертизы, из-за решения министра в бюджет в 2018 году не поступили 30,4 млн гривен.

В то же время, по словам Омеляна, в 2018-2019 годах благодаря этому решению морская отрасль продемонстрировала рост более чем на 20%. Он ранее утверждал, что решение о сокращении портовых сборов принималось коллегиально правительством.