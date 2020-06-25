Помпео: Германия так мало тратит на оборону, будто не видит в России угрозы

БРЮССЕЛЬ, 25 июня. /ТАСС/. Германия тратит на оборону около 1% ВВП, подобный размер военных расходов позволяет предположить, что Берлин в отличие от США не считает Россию достаточно серьезной угрозой. С таким заявлением госсекретарь США Майк Помпео выступил в четверг в Германском фонде Маршалла в Брюсселе.

"Мы [США] считаем Россию серьезной угрозой. Германия тратит лишь 1% своего ВВП на оборону - это фактически признание, что они не считают Россию серьезной угрозой, мы так расцениваем это, - заявил он. - Наш президент также неоднократно отмечал, что создание газопровода "Северный поток - 2" глубоко и фундаментально привяжет к России значительную часть энергетики Германии и предоставит России возможность оказывать реальное влияние на эту страну".

США на саммите НАТО в Уэльсе в 2014 году провели решение, под которым подписались все страны альянса, что в целях ответа на российскую угрозу все они должны довести свои оборонные расходы до 2% ВВП в течение 10 лет. На эти средства союзники США должны приобретать современные виды вооружений, главным производителем которого в НАТО является американский ВПК. В альянсе также существует негласный запрет на приобретение техники не у государств НАТО, что объясняет крайне острую реакцию со стороны Вашингтона и Брюсселя на приобретение Турцией российских систем С-400.

Из статистических отчетов, опубликованных НАТО в 2018 и 2019 годах стало ясно, что многие страны НАТО эту задачу повышения военных расходов до 2% ВВП к 2024 году выполнить не смогут. Теперь, в условиях предстоящего спада после пандемии коронавируса возможности увеличения военных расходов европейскими государствами НАТО еще более сокращаются.