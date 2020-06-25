Сенат США одобрил введение санкций против Китая, если будет ограничена автономия Гонконга

ВАШИНГТОН, 25 июня. /ТАСС/. Сенат Конгресса США в четверг единогласно одобрил законопроект, который предусматривает введение санкций против китайских физических и юридических лиц, если Пекин решит ограничить автономию Гонконга.

Инициатива под названием "Закон об автономии Гонконга" предусматривает, в частности, введение санкций против банков, которые обслуживают китайских официальных лиц, участвующих в принятии закона о национальной безопасности Гонконга. Теперь ее должна одобрить Палата представителей Конгресса, после чего документ будет отправлен на подпись президенту США Дональду Трампу.

Ранее, по данным газеты Politico, прохождение данной инициативы было временно заблокировано по просьбе Белого дома сенатором-республиканцем Кевином Крамером (от штата Северная Дакота), который ранее ее открыто поддерживал. Такой шаг был сделан с целью внести в законопроект ряд "технических изменений", согласованных с вашингтонской администрацией.

На прошлой неделе госсекретарь Майкл Помпео сообщил, что власти Соединенных Штатов в настоящий момент изучают, против кого из представителей властей Китая они могут ввести санкции в связи с ситуацией в Гонконге.

О Гонконге

28 мая Всекитайское собрание народных представителей (высший законодательный орган КНР) приняло резолюцию о выработке закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Ожидается, что благодаря новому юридическому акту власти в Пекине смогут оперативно пресекать действия радикалов, которые с июня по ноябрь прошлого года стали причиной множества беспорядков, нанесших существенный ущерб экономике региона. За год полиция арестовала свыше 9 тыс. правонарушителей, занимавшихся блокированием дорог, насилием, поджогами и актами вандализма.

Текст документа находится на стадии проработки и вскоре должен быть утвержден. Главная задача - создать на территории специального административного района особую структуру центрального правительства КНР, которая позволит быстро устранять проявления насилия и агрессии, возобновившиеся в последнее время.

Белый дом воспринял инициативу Китая как нарушение автономного статуса Гонконга и пообещал ответить санкциями. 29 мая Трамп сообщил, что в связи с подобными действиями Пекина американская сторона начала процесс отмены всех льгот, которыми пользовался этот специальный административный район в торгово-экономических отношениях с Соединенными Штатами.