Представитель США считает, что России и Китаю следует больше помогать Венесуэле

ТАСС, 25 июня. Спецпредставитель США по Венесуэле Элиотт Абрамс выступил с призывом к России и Китаю предоставлять больше гуманитарной помощи Венесуэле для помощи в борьбе с коронавирусом. Как сообщает агентство Reuters , такое заявление дипломат сделал на мероприятии, организованном представительством США при ООН в Женеве.

"Мы бы хотели, чтобы они вносили больший вклад с гуманитарной точки зрения. Я полагаю, что [Венесуэле] были [поставлены] какие-то продукты для борьбы с коронавирусом от России и Китая. Но масштаб, долларовое выражение этой помощи, в реальности весьма низок в сравнении с существующими нуждами", - заявил Абрамс. Он добавил, что США также хотели бы видеть осуществление "более сильного давления со стороны" Москвы и Пекина на власти Венесуэлы для более качественной борьбы Каракаса с коронавирусом.

Абрамс заявил, что лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, которого в Вашингтоне считают временным главой латиноамериканского государства, и его окружение вскоре выделят $20 млн Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ) и другим гуманитарным учреждениям.

8 апреля РФ поставила Венесуэле 20 тысяч тест-систем для диагностики коронавируса. Директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин не исключил тогда новых поставок. 12 апреля вице-президент Боливарианской Республики Дельси Родригес заявила, что в страну прибыло свыше 30 тонн гуманитарной помощи из Китая для борьбы с распространением коронавируса.

Госсекретарь США Майкл Помпео 21 мая сообщил, что США выделяют венесуэльцам $200 млн на гуманитарную помощь. 8 июля президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал РФ, КНР, Иран и Кубу "настоящими друзьями" за их содействие, а от США, которые, по его словам, предлагали помощь в размере $20 млн, "ни один доллар не дошел".