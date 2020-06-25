В контактной группе начался диалог по закону о статусе Донбасса

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины на состоявшейся в четверг видеоконференции впервые начали обсуждение закона об особом статусе Донбасса. Начала диалога по политическому урегулированию ждали от сторон конфликта давно. Разработка документа с включением в него "формулы Штайнмайера" была оговорена на декабрьском саммите "нормандской четверки" в Париже. И 25 июня, как сообщил полпред РФ Борис Грызлов, "политическая подгруппа приступила к детальному обсуждению закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", кратко называемому "Законом об особом статусе".
При этом Грызлов отметил, что "основная задача, предусмотренная минскими договоренностями, - придать особому статусу Донбасса постоянный характер, а также закрепить его в конституции Украины". И хотя, по словам полпреда РФ, "ни один представитель Украины не может внятно объяснить, чем это плохо для страны", украинская делегация вновь отказалась от закрепления особого статуса в украинской конституции.
"К сожалению, предложения Донбасса по проекту закона об особом статусе, поступившие месяцем ранее, не принимаются во внимание украинскими представителями. Тем не менее, начался диалог Киева и Донбасса, и работа над поправками к закону должна быть продолжена в соответствии с буквой и духом минских соглашений", - подчеркнул он.
Донбасс не поверил
В то же время говорить о серьезных подвижках в работе контактной группы пока преждевременно. Грызлов констатировал, что украинская делегация продолжает тактику затягивания принятия необходимых решений. "Складывается впечатление, что главная цель Киева на переговорах - не комплексное политическое урегулирование и не реинтеграция Донбасса. Нам известна эта позиция руководства Украины, - сохранить санкции против России под любым предлогом", - отметил он.
Никакого доверия не вызвали новые предложения Киева и в республиках Донбасса. Представитель Луганской народной республики (ЛНР) Родион Мирошник считает, что инициативы украинской делегации - "лишь новые варианты имитации".
"По всей атмосфере переговоров ощущается, что Киев получил стимулирующий окрик из Берлина/Парижа, что без выполнения хотя бы части пунктов итогов Парижского саммита о новой встрече можно не помышлять, - считает Мирошник. - В Киеве идет активная мозговая деятельность: как имитировать дальше. Часть имитации - направленные в контактную группу проекты изменений к закону об особом статусе и потерявшаяся еще в 2014 году версия закона об амнистии. Оба документа сырые и плохо понятные даже самим представителям Киева". По словам Мирошника, "это тоже вариант имитации, так как дает возможность сказать, что сделал, и ничего не сделать".
Договоренностей пока нет
Основные вызовы, что стояли перед контактной группой, остаются теми же и по итогу заседания никуда не делись, отметил Мирошник. "По участкам разведения договоренности все еще нет. Дополнительные меры как гарантии прекращения огня - продвинулись по отдельным пунктам, но к итоговому документу все еще не пришли. Киеву больше хочется отделаться заявлением, республики требуют подписанный документ, понятный каждому бойцу и командиру", - отметил он.
В свою очередь Грызлов подчеркнул, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ фиксирует увеличение интенсивности нарушений режима прекращения огня украинской стороной, в то время как в Киеве делают заявления о стабилизации обстановки на линии соприкосновения. В этой ситуации, считает он, "необходимо срочно создать условия для перехода к новому порядку контроля за режимом прекращения огня". "Однако под надуманными предлогами украинская сторона блокирует эту тему, в том числе определение новых участков разведения сил. Не прекращают Вооруженные силы Украины и размещение военной техники вблизи гражданских объектов, и обстрелы с таких позиций", - констатировал Грызлов.
Нет продвижения и по ряду других направлений. Как сообщил Мирошник, Киев "откровенно тормозит обмен информацией по пленным", отказывается проводить процессуальную очистку переданных республикам лиц, не принимает необходимых мер для открытия пунктов пропуска на линии разделения сторон. "Движение к открытию двух новых КПВВ (контрольных пунктов въезда - выезда - прим. ТАСС) есть, но зависло в воздухе. На работы по открытию нужно четыре месяца, но Киев готов дать гарантии безопасности только на месяц. Это ли не имитация?" - отметил представитель ЛНР.
"Мы продолжаем сталкиваться с кризисом воли и целеполагания у представителей действующей власти Украины, которая, согласно социологическим опросам, продолжает утрачивать доверие избирателей, - подчеркнул, подводя итоги работы Контактной группы, Борис Грызлов. - Граждане Украины устали от популистских заявлений, не подкрепленных действиями". Но российская сторона не собирается ослаблять посреднических усилий. "Российская делегация будет продолжать настойчивые посреднические усилия для достижения результата, определенного Минскими соглашениями, и призывает к такой же настойчивости ОБСЕ", - заявил полпред РФ.
Работа продолжится
Следующее заседание планируется 7-8 июля, скорее всего, все так же в формате видеоконференции. За это время стороны, по словам Мирошника, договорились обменяться данными по участкам и объектам разминирования, дополнительными предложениями по мерам по прекращению огня, а также предложениями по обеспечению безопасности работ по строительству КПВВ на участках "Счастье" и "Золотое".
Представитель ДНР, глава МИД республики Наталья Никонорова сообщила, что рабочая группа по безопасности согласовала во вторник "практически половину проекта дополнения к рамочному решению о разведении сил и средств", и выразила надежду, что вторая часть будет согласована на следующем заседании.