В контактной группе начался диалог по закону о статусе Донбасса

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины на состоявшейся в четверг видеоконференции впервые начали обсуждение закона об особом статусе Донбасса. Начала диалога по политическому урегулированию ждали от сторон конфликта давно. Разработка документа с включением в него "формулы Штайнмайера" была оговорена на декабрьском саммите "нормандской четверки" в Париже. И 25 июня, как сообщил полпред РФ Борис Грызлов, "политическая подгруппа приступила к детальному обсуждению закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", кратко называемому "Законом об особом статусе".

При этом Грызлов отметил, что "основная задача, предусмотренная минскими договоренностями, - придать особому статусу Донбасса постоянный характер, а также закрепить его в конституции Украины". И хотя, по словам полпреда РФ, "ни один представитель Украины не может внятно объяснить, чем это плохо для страны", украинская делегация вновь отказалась от закрепления особого статуса в украинской конституции.

"К сожалению, предложения Донбасса по проекту закона об особом статусе, поступившие месяцем ранее, не принимаются во внимание украинскими представителями. Тем не менее, начался диалог Киева и Донбасса, и работа над поправками к закону должна быть продолжена в соответствии с буквой и духом минских соглашений", - подчеркнул он.

Донбасс не поверил

В то же время говорить о серьезных подвижках в работе контактной группы пока преждевременно. Грызлов констатировал, что украинская делегация продолжает тактику затягивания принятия необходимых решений. "Складывается впечатление, что главная цель Киева на переговорах - не комплексное политическое урегулирование и не реинтеграция Донбасса. Нам известна эта позиция руководства Украины, - сохранить санкции против России под любым предлогом", - отметил он.

Никакого доверия не вызвали новые предложения Киева и в республиках Донбасса. Представитель Луганской народной республики (ЛНР) Родион Мирошник считает, что инициативы украинской делегации - "лишь новые варианты имитации".

"По всей атмосфере переговоров ощущается, что Киев получил стимулирующий окрик из Берлина/Парижа, что без выполнения хотя бы части пунктов итогов Парижского саммита о новой встрече можно не помышлять, - считает Мирошник. - В Киеве идет активная мозговая деятельность: как имитировать дальше. Часть имитации - направленные в контактную группу проекты изменений к закону об особом статусе и потерявшаяся еще в 2014 году версия закона об амнистии. Оба документа сырые и плохо понятные даже самим представителям Киева". По словам Мирошника, "это тоже вариант имитации, так как дает возможность сказать, что сделал, и ничего не сделать".

Договоренностей пока нет

Основные вызовы, что стояли перед контактной группой, остаются теми же и по итогу заседания никуда не делись, отметил Мирошник. "По участкам разведения договоренности все еще нет. Дополнительные меры как гарантии прекращения огня - продвинулись по отдельным пунктам, но к итоговому документу все еще не пришли. Киеву больше хочется отделаться заявлением, республики требуют подписанный документ, понятный каждому бойцу и командиру", - отметил он.