Bloomberg: Берлин готовит ответ на случай реализации угроз США по "Северному потоку - 2"

БЕРЛИН, 25 июня. /ТАСС/. Правительство ФРГ готовит меры на случай, если США действительно реализуют свои угрозы относительно расширения санкций против проекта "Северный поток - 2". Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Берлине.

По его данным, полученным от двух германских чиновников, правительство канцлера Ангелы Меркель рассматривает возможность выработки координированных действий ЕС в случае, если США примут новые санкции против проекта.

Минэкономики ФРГ в одном из своих документов указывает на то, что расширение ограничительных мер со стороны США грозит затронуть значительное число германских и европейских компаний, банков, а также госслужб, так или иначе связанных с проектом трубопровода, пишет агентство.