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Кризис на Украине

Киев представил в контактной группе календарный план выборов в Донбассе

При этом украинская сторона вновь обратила внимание на возможности проведения выборов на неподконтрольной Киеву территории "исключительно после всеобъемлющей деэскалации"

КИЕВ, 25 июня. /ТАСС/. Украина предложила календарный план подготовки и проведения местных выборов в неподконтрольных Киеву регионах Донбасса. Об этом в четверг сообщила пресс-служба президента Украины по итогам очередного заседания контактной группы по урегулированию в Донбассе, которое состоялось в режиме видеоконференции.

"Украинская делегация предоставила сторонам консультаций календарный план подготовки и проведения местных выборов в установленный законодательством срок", - отметили в президентском офисе.

При этом украинская сторона вновь обратила внимание на возможности проведения выборов на неподконтрольной Киеву территории "исключительно после всеобъемлющей деэскалации, вывода иностранных военных подразделений и техники, разоружения незаконных вооруженных формирований и восстановления контроля со стороны правительства Украины над госграницей в зоне конфликта".

По сообщению офиса президента, представители Киева предложили также провести дополнительное заседание подгруппы по безопасности для достижения прогресса в вопросе разведения сил и средств на проектных участках до следующего заседания контактной группы, которое запланировано на 8 июля.

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