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В Армении вступили в силу конституционные изменения

Они означают сложение полномочий председателя Конституционного суда с Грайра Товмасяна

ЕРЕВАН, 26 июня. /ТАСС /. Конституционные изменения в Армении вступили в силу, что означает сложение полномочий председателя Конституционного суда с Грайра Товмасяна. Об этом в пятницу на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян.

"С данного момента Грайр Товмасян больше не председатель КС, Феликс Тохян, Грант Назарян и Альвина Гюлумян больше не судьи Конституционного суда. В течение двух месяцев должны избрать трех новых судей", - написал глава правительства.

Все государственные структуры Армении должны принять к сведению эту действительность и руководствоваться ею, отметил Пашинян.

В понедельник парламент Армении принял представленный группой депутатов провластной фракции "Мой шаг" проект конституционных изменений, которые позволят заменить председателя и членов Конституционного суда (КС) республики. Документом вводится новая редакция 213-й статьи основного закона. Изменения позволяют прекратить полномочия тех судей Конституционного суда, которые занимают эту должность суммарно более 12 лет. Остальные смогут оставаться в должности до истечения установленного срока. Проектом также предусмотрено прекращение полномочий председателя КС.

Одновременно с поправками к конституции парламент внес изменения в свой регламент, разрешающие спикеру не направлять на подпись президенту утвержденный законодательным органом проект конституционных поправок. 24 июня президент Армении Армен Саркисян подписал законопроект о внесении поправок в регламент Национального собрания (парламента). В связи с этим поправки к конституции вступили в силу сразу после официального опубликования.

Вторая по величине оппозиционная фракция "Процветающая Армения" бойкотировала голосование по конституционным изменениям. Позже депутаты фракции направили запрос в Конституционный суд, оспаривая внесенные ранее поправки в основной закон.

"Мы отправили наше заявление по поводу соответствия конституции ранее принятых поправок. Наша фракция считает, что власти совершили антиконституционый акт", - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС секретарь фракции "Процветающая Армения" Арман Абовян.

Теги
АрменияСаркисян, Армен ВардановичПашинян, Никол Воваевич
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