СМИ: на Украине за взятку задержан глава Кировоградской обладминистрации

КИЕВ, 26 июня. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины.(НАБУ) задержало за взятку главу одной из областных государственных администраций (ОГА). Об этом сообщила в четверг пресс-служба бюро.

"Председателя ОГА и его пособника, должностное лицо этой же ОГА, задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас правоохранители проводят неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления", - сообщили в НАБУ.

По информации украинских СМИ, речь идет о бывшем главе Кировоградской области Андрее Балоне - в четверг правительство согласовало решение о его увольнении.

По данным следствия, "руководитель ОГА планировал незаконно получить от регионального представительства государственного органа в области 1 800 000 гривен (примерно $67,5 тыс.)".