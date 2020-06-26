Трамп считает, что с демократами США сложнее иметь дело, чем с Россией, Китаем и КНДР

ВАШИНГТОН, 26 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в четверг назвал американских демократов "страной, с которой тяжелее всего иметь дело", по сравнению с Россией, Китаем и КНДР.

Выступая в штате Висконсин, он рассказал, что его друг как-то спросил: "С какой страной тяжелее всего иметь дело? Китаем? Может быть с Россией? Или может с Северной Кореей?" "Нет, сказал я, страна, с которой тяжелее всего иметь дело, это демократы в США", - подчеркнул американский лидер.

По его мнению, американские демократы "в гораздо большей степени безрассудные, и на самом деле они немного сумасшедшие".

Республиканец постоянно критикует демократов и, в частности, своего предшественника на посту президента Барака Обаму. Он обвиняет его в госизмене и считает, что "унаследовал [от президента-демократа] бардак - внутри страны и за рубежом".