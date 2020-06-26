СМИ: США могут прекратить неофициально уведомлять Конгресс о продаже оружия за рубеж

ТАСС, 26 июня. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность отказа от существующей на протяжении долгого времени системы по оповещению Конгресса США в неофициальной форме о готовящихся сделках по продаже американских вооружений иностранным государствам. Об этом в четверг пишет журнал Foreign Policy со ссылкой на чиновников и помощников законодателей.

По сведениям издания, такие планы американских властей продиктованы попытками законодателей не допустить заключения сделок по продаже американского оружия арабским странам, в том числе Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ), из-за опасений в связи с соблюдением в этих государствах прав человека.

Администрация Трампа, утверждают собеседники издания, продолжит отправлять официальные уведомления в американский Конгресс о сделках по продаже вооружений за рубеж для того, чтобы в течение 30 дней законодатели могли оценить их, однако откажется от принятой в 1970-х годах практики по их заблаговременному оповещению о готовящихся продажах в неофициальной форме. Благодаря такому принципу работы, конгрессмены, сенаторы, сотрудники Госдепартамента США и Пентагона могут до вынесения официального решения обсудить свои опасения касательно сделок.

В свою очередь источники из разряда официальных лиц заявили, что такие планы американских властей усугубят отношения между администрацией Трампа и Конгрессом, а также приведут к принятию новых законов, которые наделят законодателей большими полномочиями в вопросе одобрения сделок о продаже вооружений.

В Госдепартаменте и Белом доме пока никак не прокомментировали поступившую информацию.

Новые сделки

Газета The New York Times в июне 2019 года информировала о том, что администрация Трампа в обход Конгресса санкционировала более 20 сделок в области вооружений с арабскими странами, одна из которых предусматривает производство Raytheon комплектующих для высокоточных управляемых авиационных бомб Paveway на территории Саудовской Аравии. Издание обращало внимание на то, что Вашингтон мотивировал свое решение ростом напряженности с Ираном. Это позволило Белому дому воспользоваться чрезвычайными полномочиями, дающими право реализовать сделки без согласия Конгресса. Сенаторы-республиканцы Линдси Грэм, Рэнд Пол и Тодд Янг, а также демократы Менендес, Крис Мерфи, Патрик Лихи и Джек Рид подготовили 22 совместных резолюции с целью не допустить заключения сделок по продаже американского оружия арабским странам без их одобрения Конгрессом.

24 мая 2019 года госсекретарь США Майкл Помпео объявил о решении воспользоваться чрезвычайным правом и без одобрения законодателей завершить процесс заключения 22 соглашений по продаже вооружений Иордании, Объединенным Арабским Эмиратам и Саудовской Аравии на общую сумму в $8,1 млрд для "сдерживания иранской агрессии". По данным The New York Times, в том числе речь шла о поставках Саудовской Аравии и ОАЭ УАБ производства Raytheon, а также об обеспечении саудовских истребителей F-15, гаубиц, противотанковых установок и винтовок.

Согласно закону, Минобороны США должно уведомлять Конгресс о планах продажи оружия или военного снаряжения другим странам. У законодателей есть 30 дней, чтобы блокировать сделку, но это происходит крайне редко.