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СМИ: в правящей партии Японии намерены к июлю разработать рекомендации по вопросу ПРО

В частности, члены партии намерены обсудить возможную альтернативу Aegis Ashore

ТОКИО, 26 июня. /ТАСС/. Правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) Японии планирует к июлю разработать рекомендации по вопросу обеспечения противоракетной обороны после отказа правительства страны от развертывания наземных комплексов американского производства Aegis Ashore. Об этом в пятницу сообщает телеканал NHK.

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В частности, члены партии намерены обсудить возможную альтернативу Aegis Ashore, вопрос повышения потенциала сдерживания, а также распределения обязанностей в этой сфере между Японией и США.

25 июня о решении властей аннулировать план по размещению Aegis Ashore объявил министр обороны Японии Таро Коно. При этом он отметил, что дальнейшее обсуждение касательно ПРО будет продвигаться путем обмена мнениями между правительством и партией.

Теги
ЯпонияСШАКоно, Таро
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