Трамп назвал Болтона маньяком и упрекнул его в желании развязать войну

НЬЮ-ЙОРК, 26 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп раскритиковал своего бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона, назвав его сумасшедшим маньяком, которому только бы "бомбить людей". Об этом Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News , отрывок которого был опубликован в четверг.

"Все считали его сумасшедшим, потому что он хотел лишь бомбить людей и говорил, давайте сражаться с Россией или Китаем", - отметил глава государства. "На переговорах мне всегда давали то, что я хотел, потому что, когда они видели рядом со мной этого маньяка Болтона, то думали, что я готов применить бомбы", - добавил он, признав, что это давало определенные преимущества на переговорах.

"Он плохо справлялся с работой", - заявил глава Белого дома. "Он не был умным и не был сметливым", - продолжил Трамп. "Я не помню, чтобы он хотя бы один раз улыбнулся. Я даже спросил его однажды, смеется ли он вообще. Это многое говорит о человеке", - сказал президент США.

Он в очередной раз критически отозвался о бывшем спецпрокуроре Роберте Мюллере, который проводил расследования позднее опровергнутого сговора между республиканцем Трампом и властями РФ. "Сейчас получается так, что Мюллеру следовало уже на первой неделе расследования объявить, что мы ничего плохого не совершили. У них в первые дни были свидетельства, что сговора с Россией не было. Это не имело отношения к России", - сказал глава Белого дома.