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Ситуация на Корейском полуострове

Южнокорейские следователи обыскали дом и офис главы НПО, отправившей листовки в КНДР

"Борцы за свободную Северную Корею" отправили в ночь на 23 июня в КНДР порцию листовок с критикой руководства Корейской народно-демократической республики

СЕУЛ, 26 июня. /ТАСС/. Полиция Республики Корея провела в пятницу обыски в доме и офисе перебежчика из КНДР Пак Сан Хака, возглавляющего неправительственную организацию (НПО) "Борцы за свободную Северную Корею" в рамках дела о незаконной отправке на Север пропагандистских листовок. Об этом сообщило национальное полицейское управление страны.

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"Обыск является частью следственных мероприятий, направленных на сбор доказательств, свидетельствующих о незаконной деятельности", - отмечается в сообщении.

НПО "Борцы за свободную Северную Корею", объединяющая проживающих в Республике Корея перебежчиков с Севера, отправила в ночь на 23 июня в КНДР новую порцию листовок с критикой руководства Корейской народно-демократической республики. Пак Сан Хак тогда сообщил журналистам, что активисты запустили в КНДР из приграничного города Пхаджу 20 наполненных гелием аэростатов с 500 тыс. листовок, а также 2 тыс. однодолларовых банкнот и 1 тыс. SD-карт с агитационными данными.

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КНДРСитуация на Корейском полуостровеРеспублика Корея
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