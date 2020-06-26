Южнокорейские следователи обыскали дом и офис главы НПО, отправившей листовки в КНДР

СЕУЛ, 26 июня. /ТАСС/. Полиция Республики Корея провела в пятницу обыски в доме и офисе перебежчика из КНДР Пак Сан Хака, возглавляющего неправительственную организацию (НПО) "Борцы за свободную Северную Корею" в рамках дела о незаконной отправке на Север пропагандистских листовок. Об этом сообщило национальное полицейское управление страны.

"Обыск является частью следственных мероприятий, направленных на сбор доказательств, свидетельствующих о незаконной деятельности", - отмечается в сообщении.

НПО "Борцы за свободную Северную Корею", объединяющая проживающих в Республике Корея перебежчиков с Севера, отправила в ночь на 23 июня в КНДР новую порцию листовок с критикой руководства Корейской народно-демократической республики. Пак Сан Хак тогда сообщил журналистам, что активисты запустили в КНДР из приграничного города Пхаджу 20 наполненных гелием аэростатов с 500 тыс. листовок, а также 2 тыс. однодолларовых банкнот и 1 тыс. SD-карт с агитационными данными.