Конгрессмен предложил создать фонд на $1 млрд для подготовки Пентагона к пандемиям

ТАСС, 26 июня. Председатель комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит предлагает создать фонд на сумму $1 млрд для осуществления подготовки американского министерства обороны на случай распространения в будущем по всему миру новых вирусов. Об этом в четверг сообщила телекомпания CNN со ссылкой на представителей комитета.

Предложенный Смитом законопроект, который может быть включен в Закон о национальной обороне (National Defense Authorization Act, NDAA), подразумевает создание фонда национальной безопасности для обеспечения готовности к возможным пандемиям и противодействию им с бюджетом в $1 млрд. Согласно копии подготовленного предложения, $200 млн может быть выделено на поддержку небольших предприятий на оборонно-промышленной базе, еще $750 млн направят на исследования, связанные с обеспечением готовности к возникновению пандемии, а $50 млн - на поиск способов быстрого профессионального реагирования на новые угрозы в области здравоохранения.

Отмечается, что рассмотрение предложения Смита и голосование по нему в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США состоится на следующей неделе.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано почти 2,4 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 122,1 тыс. человек. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 9,4 млн человек, свыше 480 тыс. умерли.