Трамп готов на любое число дебатов с Байденом

НЬЮ-ЙОРК, 26 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп готов провести любое количество дебатов с бывшим вице-президентом Джозефом Байденом, который заручился достаточной поддержкой делегатов предстоящего съезда Демократической партии для выдвижения кандидатом на выборах главы государства в ноябре. Об этом Трамп заявил в четверг на встрече с избирателями, организованной телеканалом Fox News.

Его попросили прокомментировать мнение политических обозревателей, усмотревших в его готовности провести более трех дебатов с Байденом признак ослабления позиций перед выборами и желания наверстать упущенное. "Я проведу столько дебатов, сколько они [демократы] захотят. У меня нет проблем с этим", - ответил глава государства.

Он, в свою очередь, упрекнул своего наиболее вероятного соперника на выборах в стремлении уклониться от дебатов под предлогом пандемии коронавируса. "Я проведу три раунда дебатов или столько, сколько они захотят. Количество не имеет значения", - заявил Трамп. Он в очередной раз предрек, что Байден в случае победы "уничтожит страну если не сам, то под руководством группы радикально настроенных отщепенцев-лунатиков".

Бывший вице-президент США 22 июня дал официальное согласие провести осенью не более трех раундов телевизионных дебатов с действующим президентом. Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни 19 июня сообщила, что республиканец Трамп "был бы готов рассмотреть" вопрос о возможном увеличении числа предвыборных телевизионных дебатов с Байденом, если такое предложение поступит. Штаб Байдена не согласен с увеличением их количества.

Первые дебаты состоятся 29 сентября в Университете Нотр-Дам в штате Индиана, вторые пройдут 15 октября в Университете штата Мичиган, а третьи - 22 октября в Университете Белмонт в штате Теннесси. Для кандидатов на пост вице-президента 7 октября будут организованы теледебаты в Университете Солт-Лейк-Сити в штате Юта. Диспуты будут начинаться в 21:00 по времени восточного побережья США (04:00 мск), а их продолжительность составит 90 минут. Прямую трансляцию предстоит вести крупнейшим американским телекомпаниям.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября.