В Японии заявили, что отказ от размещения Aegis Ashore может повлиять на переговоры с РФ

ТОКИО, 26 июня. /ТАСС/. Решение властей Японии аннулировать план по размещению наземных комплексов американского производства Aegis Ashore в стране может оказать влияние на ход переговоров с Россией. Об этом на пресс-конференции в пятницу заявил японский министр иностранных дел Тосимицу Мотэги.

"[Отказ от Aegis Ashore] затрагивает содержание японо-российских переговоров. Существует вероятность, что это окажет влияние и на сами переговоры", - сказал глава ведомства. Он также отметил, что "в ходе переговоров с Россией затрагиваются и вопросы обеспечения безопасности".

Отвечая на вопрос о том, станет ли отказ от американских комплексов положительным фактором для проведения переговоров с Россией, министр ответил, что "не выражает ни оптимизма, ни пессимизма" касательно факторов, которые могут повлиять на этот процесс.

15 июня о прекращении программы развертывания Aegis Ashore объявил глава военного ведомства Японии Таро Коно. Он сослался на то, что при пуске ракет с нынешних установок невозможно гарантировать падение их разгонных блоков строго в пределах военной базы или в море, что ставит под угрозу безопасность населения. Исправление этого недостатка, по его словам, потребует дополнительных значительных расходов и много времени. Эксперты в свою очередь указывают на то, что комплексы Aegis Ashore в заказанной комплектации не могут перехватывать баллистические ракеты последних модификаций, а также крылатые ракеты.

18 июня премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что намерен летом начать обсуждение разработки нового курса национальной стратегии обороны в связи с планами остановить выполнение программы закупки в США и размещения в Японии Aegis Ashore.

Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут консультации о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для его заключения стал вопрос о принадлежности южной части Курил. В 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.