В ШОС назвали приоритетной борьбу с незаконным оборотом наркотиков

ПЕКИН, 26 июня. /Корр. ТАСС Андрей Кириллов/. Борьба с незаконным оборотом наркотиков является одним из приоритетов в деятельности Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом заявил в пятницу генеральный секретарь ШОС Владимир Норов в интервью корреспонденту ТАСС по случаю Международного дня борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.

"Для Шанхайской организации сотрудничества этот день имеет во многом особое значение, - сказал Норов. - Борьба с незаконным оборотом наркотиков стала одним из приоритетных направлений деятельности ШОС, прямо зафиксированным в ее Хартии".

Угрожающая динамика

Проблема немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ становится все более актуальной, отметил Норов. В соответствии со Всемирным докладом Управления ООН по наркотикам и преступности за 2019 год, число лиц, употребляющих наркотики, составило более 270 млн человек в возрасте 15 - 64 лет (5,5% мирового населения), что на 30% выше по сравнению с 2009 годом. Количество потребителей одних лишь опиоидов за 2016 - 2017 годы выросло в 1,5 раза и достигло 53,4 млн человек. Доходы теневого рынка наркотиков оцениваются приблизительно в $320 млрд. Угрожающая динамика роста масштабов наркобизнеса и темпов распространения наркомании, наблюдающаяся в последние годы, оказывает глубокое негативное воздействие практически на все сферы жизни общества и государства, подрывая институты, социальные устои и особенно генофонд наций. В условиях беспрецедентной открытости современного мира, когда "на поток" поставлены торгово-экономические и гуманитарные связи между государствами, регионами, предприятиями и даже отдельными лицами, этими возможностями стали пользоваться и транснациональные преступные сообщества, вовлеченные в нелегальное производство, контрабанду и торговлю наркотиками, указал он, добавив, что путь к успешной борьбе с наркобизнесом лежит не только в повышении эффективности правоохранительных структур, но и консолидации многосторонних усилий государств через обмен опытом, информацией, гармонизацию законодательств, национальных стратегий и подходов к решению этой проблемы.

На основе сотрудничества

В настоящее время, сказал Норов, можно с уверенностью заявить, что ШОС является одним из наиболее авторитетных региональных объединений, вовлеченных в антинаркотическую проблематику. "У нас есть общая нормативно-правовая база и гибкая институциональная основа сотрудничества, которая охватывает все без исключения аспекты антинаркотической политики, начиная от проведения совместных оперативно-розыскных мероприятий и заканчивая реализацией целого комплекса мер профилактического, медицинского и реабилитационного характера", - подчеркнул он.

Трехуровневый механизм регулярных консультаций компетентных органов претворяет в жизнь обновленную Антинаркотическую стратегию ШОС и Программу действий по ее выполнению. Благодаря их совместной работе из незаконного оборота изымается до 40% наркотиков опийной группы, перехватываемых на всем пространстве Евразии.

При этом, продолжил генеральный секретарь, взаимодействие государств-членов ШОС на антинаркотическом треке не стоит на месте, планомерно адаптируется к новым вызовам. Это особенно заметно на фоне тех изменений, которые происходят на рынке запрещенных наркотиков в условиях пандемии коронавируса. Прежде всего, введенные государствами вынужденные ограничительные меры увеличили и без того растущую долю цифровых коммуникаций в жизни общества, что, соответственно, повлияло на каналы сбыта и приобретения наркотических средств.

Практические меры

"В этой связи хочу отметить важный прикладной характер совместного мероприятия ШОС и Управления ООН по наркотикам и преступности по тематике борьбы с наркоугрозой в теневом сегменте интернета, более известном как "Даркнет", которое состоялось в начале марта этого года на "полях" 63-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам в Вене", - отметил Норов. Одновременно, указал он, отрабатываются практические меры реагирования на новые риски. В частности, по итогам двух последних антинаркотических операций ШОС "Паутина", направленных в том числе на пресечение поставок синтетических наркотиков и противодействие использованию виртуальных платежных систем в сфере наркобизнеса, задержано свыше 10 тонн наркотических средств и психотропных веществ.

Афганский маршрут

Приоритетной задачей для ШОС, сказал Норов, является сдерживание наркотрафика с территории Афганистана. "Фактически наши государства формируют единый заслон для борьбы с глобальной наркоагрессией, которая угрожает не только им, но и гораздо более удаленным странам в Европе, Северной Америке, Африке, Австралии и Океании", - подчеркнул он.

"Взаимодействие с нашими афганскими партнерами осуществляется по линии контактной группы "ШОС-Афганистан". При этом в рамках реализации соответствующей "дорожной карты" намерены уделять внимание не только вопросам наращивания правоохранительного потенциала, но и выработке скоординированных позиций в содействии альтернативному развитию Афганистана", - уточнил он.

Вклад ШОС в глобальные антинаркотические усилия получил должное международное признание, отметил Норов. Уже почти 10 лет организация является одним из основных региональных партнеров УНП ООН. При содействии Секретариата ШОС проводились последние заседания инициативы "Парижский пакт" по трансграничному сотрудничеству и предотвращению утечек химических веществ-прекурсоров. Развиваются рабочие контакты с ОДКБ, СНГ, АСЕАН, ОБСЕ, Интерполом, в том числе через взаимное участие в профильных мероприятиях.

Наркобизнес и терроризм

В фокусе пристального внимания ШОС, рассказал Норов, - нарастающий симбиоз наркобизнеса с другими трансграничными вызовами и угрозами. В этом контексте особую тревогу вызывает феномен наркотерроризма, когда доходы от незаконного оборота наркотиков используются для подпитки террористической деятельности. Противодействие этому деструктивному явлению осуществляется по линии Региональной антитеррористической структуры ШОС, при координирующей роли которой за прошедший год перекрыты 24 канала финансирования терроризма.

"Нам удалось привлечь повышенное международное внимание к данной проблеме в ноябре 2019 года, когда при поддержке российского председательства в ШОС было проведено специальное мероприятие в Нью-Йорке. Принявший в нем участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил поддержку многоуровневому сотрудничеству между двумя организациями в целях борьбы с взаимосвязанными вызовами глобальной и региональной безопасности.

Новые тенденции

"Мы фиксируем новые тенденции, связанные с незаконной контрабандой наркотиков, - сказал Норов. По его словам, приостановка международного наземного и воздушного сообщения приводит к большей концентрации наркопроизводства в пределах внутренних рынков, а также к смещению наркотрафика на юг, в сторону маршрутов морских перевозок. В первом полугодии крупные партии наркотиков, ввозимые через порты, задерживались индийскими и пакистанскими правоохранительными органами. Кроме того, сохраняется нарковызов из региона "Золотого треугольника", в том числе в направление Индии и Китая. "В этой связи видим перспективным расширение горизонтов нашего взаимодействия в формате ШОС-АСЕАН-УНП ООН", - отметил он.

"Должен подчеркнуть, что государства-члены ШОС выступают за незыблемость трех антинаркотических конвенций ООН, рассматривая их в качестве краеугольного камня современной системы международного контроля над наркотиками, - заявил Норов. - Исходим из императива неукоснительного соблюдения их положений, в том числе в вопросе о применении наркотических средств и психотропных веществ исключительно в медицинских и научных целях. При этом вынуждены с сожалением констатировать, что наблюдаемые сегодня тенденции к легализации каннабиса в рекреационных целях способствуют эрозии сложившегося международного антинаркотического права".

Норов подчеркнул, что государства ШОС принципиально выступают против призывов к легализации наркотиков в нарушение действующих международно-правовых обязательств и основных прав человека, включая право на жизнь и охрану здоровья.

Совершенствовать реабилитационную работу

Владимир Норов отметил, что организация придает важное значение выполнению принятой в 2018 году Концепции ШОС по профилактике злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами в целях сокращения масштабов последствий их незаконного оборота для здоровья населения, безопасности общества и государства. Государства-члены, резюмировал он, намерены совершенствовать медицинскую и реабилитационную помощь больным наркоманией, осуществлять совместные научно-исследовательские работы в области наркологии, разрабатывать новые методики химико-токсикологического анализа и совершенствовать методы лечения страдающих наркозависимостью лиц.