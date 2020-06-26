Статую правителя русских владений на Аляске предлагают убрать из центра Ситки

ВАШИНГТОН/НЬЮ-ЙОРК, 26 июня. /Корр. ТАСС Владислав Павлов, Иван Пильщиков/. Группа жителей Ситки (штат Аляска) выступила с предложением убрать из центра города статую Александра Баранова (1747-1819), который являлся правителем русских поселений в Северной Америке в конце XVIII и начале XIX веков. Об этом сообщил ТАСС в четверг городской управляющий Джон Лич.

Речь идет о памятнике, расположенном в историческом центре города, который до 1867 года носил имя Ново-Архангельск и являлся столицей русских владений. Статуя работы скульптора Джоан Багби-Джексон была подарена муниципалитету в 1989 году одной из местных семей и с тех пор установлена в парке перед зданием общественного центра Harrigan Centennial Hall на берегу океана.

"В городе есть группа людей, которые, как я бы сказал, проводят мирные протесты против этой статуи в связи с тем, какой в нее вложен смысл, - сказал Лич. - Выступления этой группы в некотором смысле идут в одном ряду со всем остальным, что сейчас происходит в США". Как он пояснил, активисты выступили 23 июня на открытой сессии городского совета. Они полагают, что статуя может оскорблять чувства представителей коренных народов. "Несколько человек также выступили в защиту статуи", - отметил Лич. Они заостряют внимание на том, что памятник представляет историческую и художественную ценность.

Споры о памятнике

Лич констатировал, что статуя была подарена городу одной из "влиятельных семей - Хеймсами". Ее члены также выступили на встрече совета. Они, по словам Лича, "сказали, что хотели бы сохранения статуи", но отметили, что окончательное решение должен принять совет. Они также призвали "уважать и сохранить работу скульптора".

Городской управляющий подчеркнул, что решение о возможном переносе статуи должен принимать совет. "Но пока не было представлено каких-либо законопроектов о том, чтобы что-то предпринять", - пояснил он. Городской управляющий допустил, что обсуждение будущего статуи могут продолжить на следующей встрече совета, которая, как ожидается, пройдет 30 июня. На данный момент этот вопрос на повестке не стоит. Лич заверил, что окончательное решение будет принято "с учетом всех заинтересованных сторон" из числа местных жителей. Как он констатировал, "есть сторонники обеих точек зрения".

В свою очередь мэр города Гэри Пэкстон заявил ТАСС, что одним из вариантов действий местных властей может стать сохранение статуи Баранова и одновременно с этим установка в городе еще одного памятника кому-либо из представителей коренного населения этого региона Аляски - тлинкитов. "Я считаю, что произойдет следующее: мы начнем процесс, в результате которого к этой статуе будет проявлено уважительное отношение, и одновременно с этим мы возведем статую подходящего представителя народа тлинкитов того же периода. Мы сделаем это цивилизованным образом и с уважением, посредством открытого процесса решим, каким образом и где будут размещены обе статуи", - сказал он. "Но мы сейчас лишь на самом начальном этапе", - добавил мэр.

По его словам, при принятии решения должно учитываться мнение обеих сторон. "У нас в городе, конечно же, есть люди, которые чтят русское наследие, и есть тлинкитское сообщество, которое составляет около трети населения города, так что мы попытаемся двигаться вперед в уважительном и конструктивном ключе", - подчеркнул Пэкстон.

Мнение историка

Как отметил в беседе с корреспонденту ТАСС историк Александр Молодин, президент фонда "Наследие" и член комитета по историческому наследию при Координационном совете организаций российских соотечественников (КСОРС) США, "под управлением Баранова была Российско-Американская компания в той части, которая находилась на Аляске". Как констатировал эксперт, Российско-Американская компания "сделала довольно много хорошего на Аляске, по крайней мере, принесла туда цивилизацию, производство, религию, там начало развиваться русское православие". Молодин подчеркнул, что на Аляску "все самые современные технологии на тот момент, естественно, приносились русскими".

Историк отметил, что во время пребывания Российско-Американской компании на Аляске между русскими поселенцами и тлинкитами регулярно имели место стычки. В них принимал личное участие и сам Баранов. Имели место в том числе случаи жестоких нападений тлинкитов на русские поселения, при которых гибли десятки человек. Вместе с тем отношения русских поселенцев с жившими севернее алеутами, к примеру, были очень хорошими.

Комментируя призывы к тому, чтобы убрать статую Баранова из центра Ситки, Молодин отметил: "Баранов является, естественно, хоть и противоречивой фигурой, но не столь отрицательной, как его пытаются представить общественности". Он добавил, что речь идет о попытках "перенести современные нормы на события конца XVIII и начала XIX века, что, собственно, невозможно сделать".

Продажа Аляски

Российская империя на протяжении 135 лет владела Аляской. Территория была открыта в 1732 году экспедицией под руководством военного геодезиста Михаила Гвоздева и мореплавателя Ивана Федорова. Они положили начало русским поселениям в этом крае. Колонистов привлекало здесь, прежде всего, разнообразие пушных зверей. Центром торговли и экспорта пушнины стал основанный в 1799 году Барановым Ново-Архангельск.

Вопрос о возможности продажи Аляски первым поднял в 1853 году генерал-губернатор Восточной Сибири граф Николай Муравьев-Амурский, выражавший сомнения в том, что русские владения в Северной Америке удастся эффективно защищать. В 1866 году на совещании в присутствии императора Александра II идея получила одобрение. 30 марта 1867 года договор о продаже Аляски США за 7,2 млн долларов золотом был подписан, и 18 октября 1867 года флаг Российско-американской компании был спущен в Ново-Архангельске.

Война с памятниками в США

Новая волна протестов с требованием убрать памятники ряду политических деятелей прошлого началась в США на фоне массовых протестов в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Флойд умер после этого в больнице. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции уволены, им предъявлены обвинения.

Акции протеста зачастую перерастали в беспорядки и грабежи. В некоторых случаях вандалы портили памятники деятелям Конфедерации, которая объединяла штаты рабовладельческого Юга во время Гражданской войны в США (1861-1865). Кроме того, были снесены несколько памятников мореплавателю Христофору Колумбу, а также статуя первого президента США Джорджа Вашингтона в Портленде (штат Орегон).

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