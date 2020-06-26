{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

WSJ: США хотят купить Ericsson и Nokia для обострения конкуренции с Huawei

По данным издания, администрация США вынашивает эти планы достаточно давно, но ей помешала пандемия коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 26 июня. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает планы искусственного обострения конкурентной борьбы с китайской телекоммуникационной корпорацией Huawei путем поглощения европейских компаний Ericsson и Nokia американскими технологическими и коммуникационными корпорациями. Об этом сообщила в четверг в своей электронной версии газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

По их сведениям, администрация США вынашивает эти планы достаточно давно, но ей помешала пандемия коронавируса. Вашингтон из-за данного фактора лишь урывками проводит консультации с Cisco Systems, другими американскими технологическими компаниями, операторами связи и частными инвестиционными фирмами возможность приобретения Ericsson и Nokia. Предлагается в том числе предоставить этим европейским компаниям налоговые поблажки в США, более широкий доступ к финансированию под экспортные операции или, как вариант, обеспечить государственную поддержку тем американским предприятиям, которые согласятся купить Ericsson и Nokia.

Согласно публикации, в Белом доме циркулирует отчет, подготовленный группой экспертов, включая бывшего директора NASA Дэниела Голдуина и бывшего члена руководства Nokia Хоссейна Муина. Они предлагают создать "под эгидой США" и при поддержке федерального правительства технологический консорциум, который бы смог ликвидировать отставание американских предприятий от Huawei. Эту идею поддерживает группа частных инвестиционных фирм во главе с Cerberus Capital. По данным издания, американские гиганты сдержанно воспринимают планы администрации, так как не слишком заинтересованы в поглощении таких фирм второго эшелона, как Ericsson и Nokia.

В мае 2019 года президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. В связи с этим Минторг страны с 17 мая 2019 года внес Huawei в черный список из-за "угрозы национальной безопасности". В корпорации на это заявили, что осуществляют коммерческую деятельность в соответствии с законом.

20 мая прошлого года Минторг выдал Huawei временную генеральную лицензию на 90 дней, которая возобновила право обслуживать сети и предоставлять обновления программного обеспечения для мобильных устройств компании. Впоследствии власти США несколько раз продлевали действие лицензии. В августе 2018 года Трамп подписал указ, который запретил правительственным ведомствам США использовать оборудование, произведенное Huawei.

Теги
СШАКитай
Статую правителя русских владений на Аляске предлагают убрать из центра Ситки
Группа жителей города полагает, что она может оскорблять чувства представителей коренных народов
Читать полностью