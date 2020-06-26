Япония выразила недовольство геологическим исследованием России в Охотском море

ТОКИО, 26 июня. /ТАСС/. Правительство Японии сделало России представление в связи с геологическим исследованием в Охотском море, которое должно проводиться в том числе в водах рядом с южной частью Курильской гряды. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

"Правительство Японии всегда пристально наблюдает за действиями России вокруг четырех северных островов (Кунашир, Итуруп, Шикотан и группа островов, которую в Японии называют Хабомаи - прим. ТАСС). Касательно нынешнего вопроса, 17 июня мы сделали представление [насчет исследования], посчитав его неприемлемым и не соответствующим позиции нашей страны по четырем северным островам", - сказал он.

25 июня о недовольстве правительства Японии по поводу исследования сообщило агентство Kyodo.

В посольстве РФ в Токио подтвердили факт получения подобного обращения от Японии. "Получили сигнал от японской стороны, что, по информации Токио, маршрут следования российского исследовательского судна проходит через эксклюзивную экономическую зону Японии. О факте обращения доложено в Москву. Ведется уточнение реальной ситуации", - отметили в дипломатическом представительстве в ответ на запрос ТАСС.

"Что же касается южных Курил, то эти территории находятся под суверенитетом России на законных основаниях. Поэтому в этой части мы не усматриваем каких-либо проблем в связи с осуществляемой исследовательской деятельности, о чем было также сказано японским партнерам", - добавили в посольстве.