Yomiuri: Токио закупит в США компоненты Aegis Ashore для применения в других системах ПРО

ТОКИО, 26 июня. /ТАСС/. Правительство Японии намерено закупить в США мощный радар и установки для запуска ракет от комплексов ПРО Aegis Ashore, несмотря на то, что Токио отказался от прежнего плана развертывания таких установок в стране. Эти компоненты могут использоваться в других системах противоракетной обороны, которые будут размещены в Японии, сообщила в пятницу газета Yomiuri со ссылкой на источники в правящей Либерально-демократической партии.

Токио, по этим данным, не намерен отказываться от общего курса на укрепление ПРО и будет проводить на этот счет консультации с США. Американские представители, отмечает газета, также указывают на наличие других вариантов усиления японской противоракетной обороны помимо прежних договоренностей об Aegis Ashore. Министерство обороны Японии уже заключило с американскими корпорациями контракты на закупку компонентов этих комплексов на 178,7 млрд иен (около $1,7 млрд).

15 июня о прекращении программы развертывания в Японии двух установок американского производства Aegis Ashore объявил министр обороны Таро Коно. Он сослался на то, что при пуске ракет с этих комплексов невозможно гарантировать падение их разгонных блоков строго в пределах военной базы или в море, что ставит под угрозу безопасность населения. Исправление этого недостатка, по его словам, потребует дополнительных значительных расходов и много времени. Эксперты в свою очередь указывают на то, что комплексы Aegis Ashore в заказанной комплектации не могут перехватывать баллистические ракеты последних модификаций, а также крылатые ракеты.

18 июня премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что намерен летом начать обсуждение новой стратегии национальной обороны в связи с решением остановить выполнение программы закупки в США и размещения в Японии Aegis Ashore.