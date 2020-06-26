СМИ: армия Индии следит за концентрацией китайских войск в Ладакхе

ТАСС, 26 июня. Индия внимательно следит за сосредоточением китайских войск в стратегически важных районах на линии действительного контроля в восточном Ладакхе. Об этом в пятницу сообщает газета The Times of India со ссылкой на индийские военные источники.

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"Армия Индии развернула в этом регионе дополнительные контингенты войск и вооружения, чтобы предотвратить дальнейшее вторжение Китая на индийскую территорию в стратегически важном районе Депсанг-Бульдж, - цитирует издание заявление источников. - К границе с Китаем на восток Ладакха переброшены три индийские пехотные дивизии численностью в 10-12 тыс. военнослужащих каждая, а также танки и артиллерия. Истребители ВВС Индии совершают регулярные патрульные полеты над Ладакхом".

По индийским данным, Народно-освободительная армия Китая также развернула вдоль линии действительного контроля в Ладакхе военную группировку в составе мотострелковой и механизированной дивизий. Китайские военнослужащие возводят новый укрепленный лагерь и наблюдательные пункты в долине реки Галван на линии недемаркированной границы с Индией, где в июне произошли столкновения солдат двух стран.