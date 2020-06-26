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Пандемия коронавируса нового типа
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Источник: Евросоюз не откроет 1 июля границы для приезжающих из России

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© EPA-EFE/IAN LANGSDON/POOL

БРЮССЕЛЬ, 26 июня. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Евросоюз не сможет включить Россию в список стран, для которых 1 июля откроются границы сообщества. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в пятницу в Брюсселе источник в делегации одного из государств ЕС, объяснив такую позицию ситуацией с коронавирусом в РФ.

"Дело в том, что на данный момент эпидемиологическая ситуация в России не позволяет нам включить ее в первый список стран, для граждан которых можно будет открыть границы 1 июля. И это нормально, потому что для России нужно больше времени, так как вирус начал активно распространяться там позже, чем в европейских государствах", - сказал собеседник агентства.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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