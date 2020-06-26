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Пандемия коронавируса нового типа

НАТО начала практическую подготовку ко второй волне пандемии

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг отметил, что страны должны продолжать инвестировать в оборону для гарантии того, чтобы кризис здравоохранения не превратился в кризис безопасности

БРЮССЕЛЬ, 26 июня. /ТАСС/. Страны НАТО приступили к практической подготовке ответных действий в случае возникновения второй волны пандемии вызываемого коронавирусом заболевания. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в пятницу перед встречей в Брюсселе с главой Пентагона Марком Эспером.

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"Наша готовность отвечать на возможную вторую волну пандемии коронавируса возрастает благодаря созданию операционного плана действий, формированию запасов медицинских средств и оборудования и выделению дополнительного финансирования. Во всем нашем альянсе наши военные день и ночь поддерживают гражданские усилия по борьбе с пандемией. Наши страны должны продолжать инвестировать [в оборону] чтобы оставаться сильными и чтобы гарантировать, чтобы кризис здравоохранения не превратился в кризис безопасности", - заявил он.

Политическое решение о начале подготовке НАТО ко второй волне пандемии было принято на консультациях министров обороны альянса, которые проходили в формате видеоконференции 17-18 июня.

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Столтенберг, ЙенсПандемия коронавируса нового типа
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