Лукашенко заявил о необходимости внесения изменений в конституцию Белоруссии

МИНСК, 26 июня. /ТАСС/. Изменения в белорусскую конституцию могут быть внесены в обозримом будущем. Такое мнение выразил в пятницу президент республики Александр Лукашенко во время общения с трудовым коллективом компании "Беларуськалий".

"Конституция - основной закон. Мы ее сделаем за два года. Несколько вариантов мне уже предложено, но они не годятся. Люди просто боятся вносить более решительные изменения в конституцию. Я думаю, нам это надо сделать, - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА. - Еще до принятия конституции мы вообще много сделаем в плане передачи полномочий вниз - до председателей райисполкомов, губернатора".

При этом он считает, что возвращение к основному закону образца 1994 года, которое инициирует его соперник по президентской избирательной кампании Виктор Бабарико, - это движение назад.

Лукашенко пообещал белорусам, что перемены пройдут в стране цивилизованно. "Будем идти от жизни. Я не стану ломать страну через колено, приватизировать, наклонять людей. Самое тяжелое, когда люди живут в эпоху ненужных перемен. Перемены будут обязательно, и они должны начинаться и идти цивилизованно, начиная от конституции", - сказал он. По словам президента, он "четко дал сигнал власти, что белорусы будут идти спокойно". "Я не пойду на слом социального уклада, я не пойду на приватизацию, например "Беларуськалия", - подчеркнул он. Лукашенко заметил, что такая приватизация, когда деньги "кладут себе в карман и вывозят за границу, для него неприемлема".

Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. В республике завершился сбор подписей по выдвижению кандидатов, их сдали семь претендентов. По подозрению в совершении экономических преступлений и создании преступной организации в СИЗО КГБ находится претендент на высший государственный пост Виктор Бабарико и его сын Эдуард, возглавляющий предвыборный штаб политика. Штаб сразу после задержания Виктора Бабарико опубликовал записанное им ранее обращение, в котором предлагалось провести референдум, чтобы вернуться к основному закону 1994 года. Согласно этой конституции, один и тот же человек не мог занимать должность президента более двух сроков, а его полномочия были достаточно сильно ограничены.