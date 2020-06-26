Лукашенко заявил, что не допустит управления Белоруссией из-за границы

МИНСК, 26 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал соотечественников противостоять попыткам вмешательства во внутренние дела государства и управления страной из-за рубежа. Соответствующее заявление он сделал в пятницу, общаясь с трудовым коллективом компании "Беларуськалий".

"Я не приехал вас просить, чтобы вы кого-то поддержали. Но помните главное: нами не должны управлять из-за границы, мы должны жить собственным умом", - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.

"Если вы за (проводить самостоятельную политику - прим. ТАСС), тогда мы будем защищать свою страну и наших детей, если против, то ищите другого президента", - сказал Лукашенко.

Кроме того, белорусский президент подчеркнул, что не допустит в стране майданов. Он также считает, что в Белоруссии не может быть революций. "Лимит революций исчерпали, более того - у нас революционеров нет. А вот "майданутых" у нас хватает. Но майдан нам не нужен: мы видим, к чему это приводит - к разрушению страны", - отметил Лукашенко. "Кому-то со стороны это надо: наклонить, ослабить, раскачать, а потом заставить делать то, что они захотят", - добавил президент Белоруссии.