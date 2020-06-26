Украинская партия "Голос" лишила Вакарчука мандата Рады

КИЕВ, 26 июня. /ТАСС/. Украинская партия "Голос" лишила полномочий депутата Верховной рады своего бывшего лидера, солиста рок-группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука, который добровольно решил отказаться от парламентского мандата. Такое решение было принято в пятницу на внеочередном съезде "Голоса", передает украинское Общественное телевидение.

Вакарчук поблагодарил делегатов съезда за уважение к его решению. "Остаюсь активным членом партии "Голос". Буду помогать всем, чем смогу, и там, где буду полезным", - пообещал он. Теперь Верховная рада должна утвердить решение партии о лишении Вакарчука полномочий депутата. Его мандат будет передан Алине Свидерской, которая в избирательных списках "Голоса" занимает первое место среди депутатов, не прошедших в Раду по итогам выборов.

Святослав Вакарчук 11 июня сообщил о том, что подал в Раду заявление о сложении полномочий депутата. Такое решение он пояснил тем, что "частично выполнил миссию" и в дальнейшем собирается заниматься неким образовательным проектом. Вакарчук отметил ряд аспектов, которые предшествовали принятию решения о сложении мандата. В частности, он напомнил, что три месяца назад его на должности главы партии сменила Кира Рудык, чтобы структура "перестала ассоциироваться с ее лидером". Политик также пожаловался, что в ходе работы в Раде некие политические лидеры "поливали грязью" его, так как якобы не могли простить "Голосу" того, что он "забирает у них монополию на звание главных патриотов Украины". Вакарчук добавил, что считает свою партию альтернативой политическим силам Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

Однако Верховная рада 18 июня не удовлетворила прошение Вакарчука о лишении его полномочий депутата. Постановление об этом не набрало достаточного количества голосов. После этого Вакарчук 19 июня объявил о выходе из фракции "Голос", чтобы дать возможность съезду партии лишить его полномочий.

Вакарчук уже во второй раз уходит из парламента в своей политической карьере. В 2007 году он получил кресло в Верховной раде, пройдя по списку партии "Наша Украина - Народная самооборона", однако через год сложил полномочия.