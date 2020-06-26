Обвинение рекомендовало суду отклонить большинство запросов Пулатова по делу MH17

СХИПХОЛ /Нидерланды/, 26 июня. /ТАСС/. Прокуратура Нидерландов настоятельно рекомендовала суду, который рассматривает дело о крушении рейса MH17 на Украине в 20014 году, отклонить большинство запросов на расследование со стороны адвокатов россиянина Олега Пулатова, который проходит в качестве обвиняемого. Об этом заявил в заключительной части своего выступления прокурор Тейс Бергер, выступая на слушаниях в пятницу.

"Мы объяснили, почему большинство запросов на расследования от Пулатова должны быть отклонены. Многие из них основаны на неверном представлении фактов, изложенных в деле, - утверждает Бергер. - Даже если вы последуете нашему совету и отклоните большинство запросов, у Пулатова будет еще большой набор доступных ему вариантов, чтобы найти свою линию защиты. В деле крайне большой объем информации, с которой он может работать".

Ранее в течение слушаний прокурор не раз указывал на избыточность запросов зашиты о переводе дополнительных документов, приобщенных к делу, заявляя, что в представленном прокурорам списке содержатся и те из них, которые уже были переведены. Кроме того, он отметил, что обвиняемый уже неплохо знает дело, раз через защиту направляет столько запросов на расследование. При этом, указал Бергер, россиянин так и не опроверг главные доказательства обвинения, сосредоточившись вместо этого на альтернативных версиях и перепроверке работы следователей, хотя и "не указывал конкретных причин, по которым дальнейшее расследование было бы необходимо".

"Однако ни в одной стране мира подозреваемого в преступлении не возводят в роль следователя, - подчеркнул прокурор. - Конечно, Пулатов может проверять свидетельства, опровергать их, но у него нет права бесконечно запрашивать проведение повторных расследований, особенно столь же всеобъемлющих. Проведенное расследование и так уже достаточно объемное, в нем подробно изложены аспекты, касающиеся альтернативных версий".

"Если Пулатов был членом связанной с Россией вооруженной группы в июне 2014 года и хотел бы задействовать иммунитет комбатанта, то нет причин, почему бы ему так не поступить. Мы были бы рады услышать его версию истории", - добавил Бергер.

Последовательные отказы

Ранее в течение дня прокуроры Тейс Бергер и Вард Фердинандуссе дали пояснения по ряду запросов на проведение дополнительных экспертиз и допросов свидетелей, направленных адвокатами Пулатова. В частности, он заявил о невозможности добиться от США публикации снимков, сделанных в день крушения MH17 из-за "чувствительного характера информации" и нежелания американцев раскрывать детали своей системы раннего предупреждения о ракетном ударе. По его словам, предоставленный меморандум уже прикреплен к делу, а с оригинальными данными ознакомился один из следователей, который, впрочем, не может дать показания в суде из-за того, что связан обязательствами о сохранении секретности.

Вопрос об изначальной ответственности украинских властей за произошедшее, в частности незакрытие воздушного пространства над страной для пассажирских рейсов на фоне конфликта был охарактеризован, как "не имеющий отношения к делу". Несостоятельными были названы и запросы адвокатов в рамках версии о запуске ракеты украинскими военными, а утверждение о несоответствии презентации прокуратуры выводам Совместной следственной группы (ССГ) по поводу принадлежности поселка Зарощенское силам ополчения или же Вооруженным силам Украины было опровергнуто с приведением выдержки из конкретного документа, на который как раз и ссылались адвокаты. Возвращаться к заключению российских экспертов о том, что этот населенный пункт входит в зону, откуда могла быть выпущена ракета, прокуроры также не планируют, как и проверять компетентность бельгийских и голландских экспертов, на которые опирается обвинение в своей основной версии произошедшего.

Гособвинение не увидело перспектив и в повторном анализе данных с речевых самописцев на борту разбившегося Boeing, по их мнению, имеющиеся данные не позволят сделать выводы о том, каким именно оружием был сбит самолет. Зато доводы прокуратуры подтверждает криминалистическая экспертиза поражающих элементов, найденных в телах членов экипажа и на отдельных обломках, которые соответствуют таковым у ракеты типа 9М38М1, предоставленной для испытаний украинской стороной. Против версии о том, что MH17 сбил истребитель, было выдвинут ряд аргументов, уже приведенных на прошлых заседаниях, а версия использования украинскими военными пассажирского самолета в качестве живого щита для прикрытия военного борта, по словам прокурора, "не подтверждается достаточным количеством состоятельных аргументов".