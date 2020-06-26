Киев призвал усилить санкции против России из-за голосования в Крыму по конституции

КИЕВ, 26 июня. /ТАСС/. Министерство иностранных Украины осудило организацию голосования по поправкам в Конституцию РФ в Крыму и призвало международных партнеров в связи с этим усилить санкции в отношении России. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба МИД Украины.

"Украина решительно осуждает факты противоправной организации оккупационной администрацией РФ голосования на временно оккупированных Российской Федерацией территориях Украины в Донецкой и Луганской областях и Автономной Республики Крым и города Севастополь", - говорится в сообщении.

Украина, добавили в МИД, также обращается к международным партнерам с просьбой осудить организацию голосования на этих территориях, "в том числе путем усиления санкционного давления на Российскую Федерацию".

Голосование в Крыму по поправкам в конституцию, а также организацию такой возможности для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса в МИД назвали "противоречащим фундаментальным нормам и принципам международного права", так как эти территории Киев считает своими. "Результаты [голосования] будут юридически ничтожными и не будут иметь никаких правовых последствий", - считают в МИД Украины.

Крым и Донбасс

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% процента жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта президент России подписал договор о принятии Крыма и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

В мае 2014 года в Луганской и Донецкой народных республиках, а также на территориях, подконтрольных киевским силовикам, состоялся референдум по вопросу самоопределения ЛНР и ДНР. Явка в Луганской области составила 81%, в Донецкой - 75%. "За" самоопределение ЛНР проголосовали 96,2% участников референдума, ДНР - 89,7%. На следующий день, 12 мая 2014 года, был провозглашен государственный суверенитет народных республик.